20% din locuinţele ANL, destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va aloca în acest an 53 de milioane de lei pentru construcţia a peste 1.700 de locuinţe sociale pentru familiile care vor fi evacuate din imobilele retrocedate. "Aveam un buget de 28 milioane lei pentru acest program, care a fost suplimentat recent cu încă 25 milioane lei de la Fondul Naţional de Dezvoltare, din care credem că vom construi aprox. 1.700 de locuinţe", a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely. El a adăugat că 20% din numărul apartamentelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) vor fi destinate foştilor chiriaşi din casele naţionalizate. În acest an, ar trebui construite prin ANL aprox. 3.500 de apartamente. Potrivit lui Borbely, ministerul a contractat în acest an un credit de 140 milioane euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), iar fondurile vor fi suplimentate. Ministrul a precizat că peste 13.000 de familii vor fi nevoite să-şi părăsească locuinţele actuale în urma retrocedării.