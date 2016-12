20% din personalul Primăriei, restructurat

Bugetul pentru anul 2010, care va fi votat la începutul lunii martie, nu va fi suficient Primăriei Hârşova pentru a asigura plata salariilor tuturor angajaţilor până la sfârşitul anului. „Avem o mare problemă în ceea ce priveşte partea financiară. Din estimările făcute până în prezent, am ajuns la concluzia că vom fi nevoiţi să reducem personalul din administraţia locală Hârşova cu 20%. Potrivit bugetului previzionat pe care îl vom aproba în prima parte a lunii martie, începând cu luna septembrie vom avea de ales: fie nu achităm ratele bancare în valoare de 70.000 de lei lunar pentru creditul de 350.000 de lei luat de vechea administraţie, fie nu vom putea plăti salariile angajaţilor în ultimul trimestru al anului 2010. Cum ratele bancare nu putem să nu le plătim, am decis să facem o restructurare a personalului”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El susţine că reducerea de personal se va face atât din aparatul propriu al primarului, cât şi de la serviciul public Confort Urban. „Chiar dacă am fi dorit ca, în acest an, să putem face lucrări de infrastructură în oraş ceva mai ieftine folosind angajaţii de la Confort Urban, se pare că nu vom reuşi, pentru că va trebui să reducem din personal”, a afirmat Nădrag. În altă ordine de idei, primarul a precizat că a reuşit semnarea contractului de finanţare pentru obţinerea a 500.000 de lei pentru un proiect de împădurire. „Fără sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa nu am fi reuşit să intrăm la finanţare cu acest proiect. Este vorba despre înfiinţarea unei păduri pe o suprafaţă de 200 de hectare. În perioada următoare vom organiza licitaţia de achiziţie publică, pentru ca, în cel mai scurt timp, să începem plantarea puieţilor”, a mai spus Nădrag. Potrivit primarului, plantarea puieţilor se va face cu beneficiarii ajutorului social în baza Legii 416/2001. „Cei care nu vor veni să muncească la proiectul de împădurire vor fi scoşi de pe lista ajutorului social”, a explicat Nădrag.