Valul de concedieri colective care a cuprins întreaga ţară a ajuns şi la Constanţa. După ce mai multe firme din sectorul petrolier şi energetic dobrogean au luat decizia de a renunţa la sute de angajaţi încă de la sfîrşitul anului trecut, criza financiară loveşte acum şi platforma portuară. Potrivit preşedintelui Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, restrîngerea activităţii determină tot mai mulţi operatori portuari să treacă la aplicarea concedierilor colective. \"Am avut o întîlnire cu sindicaliştii sucursalei Romtrans pentru a vedea modul în care vor avea loc disponibilizările în perioada următoare. Ştiu că cei din conducerea societăţii şi-au anunţat intenţia de a renunţa la 84 de salariaţi din totalul de 400 de la Agigea, practic aproape 20% din personal, din această primăvară\", a declarat Costel. Liderul sindical constănţean susţine că reprezentanţii salariaţilor se vor întîlni astăzi cu administraţia societăţii Romtrans, însă primele disponibilizări nu vor avea loc mai devreme de a doua jumătate a lunii martie. \"În acest moment trebuie respectaţi toţi paşii legali pentru a se pune în aplicare această decizie, ceea ce înseamnă că societatea trebuie să aştepte cel puţin 45 de zile pînă la disponibilizarea salariaţilor. Am primit informaţii că primii concediaţi vor fi pensionarii sau cei care se află la limita ieşirii din cîmpul muncii, dar şi cei care au abateri în serviciu. Pe de altă parte, multe alte societăţi portuare au renunţat deja la serviciile unor salariaţi, pînă acum fiind concediaţi 19 angajaţi de la Umex, 29 de la Minmetal şi alţi 17 de la Frial\", a mai afirmat Costel. Cu toate că am încercat să aflăm şi opinia conducerii sucursalei \"Romtrans\" faţă de această măsură, directorul Constantin Şuteu s-a mărginit să afirme că, în acest moment, societatea urmează toţi paşii legali premergători concedierii. \"Deocamdată, sînt îndeplinite toate condiţiile pentru a aplica această măsură. Nu am cum să fac vreun comentariu faţă de această situaţie, aşteptăm ca lucrurile să se rezolve conform legii\", a declarat Şuteu.