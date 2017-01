20% din tineri au condus cel puţin o dată în stare de ebrietate

Peste 20% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani au condus cel puţin o dată sub influenţa alcoolului, iar 2% fac acest lucru în mod frecvent, potrivit unui studiu realizat de Ursus Breweries. Tinerii au recunoscut că, atunci când ies cu maşina în oraş, deşi sunt hotărâţi să nu bea, sub presiunea grupului ajung să consume alcool, arată, într-un comunicat de presă, Ursus Breweries. Potrivit studiului, aproximativ 35% dintre tinerii bucureşteni au condus cel puţin o dată în stare de ebrietate, iar 3,5 dintre aceştia o fac adesea. De asemenea, 30% dintre tinerii din Buzău au recunoscut că au condus sub influenţa alcoolului. La polul opus se află tinerii din Braşov, care au spus în proporţie de 96% că nu au condus niciodată în stare de ebrietate. În ceea ce priveşte Timişoara şi Clujul, 22% din tinerii şoferi au spus că au condus sub influenţa alcoolului. Studiul a fost realizat în perioada 15 octombrie - 20 noiembrie, pe bază de focus grupuri şi anchetă prin chestionar aplicat pe un eşantion de 1001 respondenţi din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani. Ursus Breweries a lansat campania \"Află-ţi echilibrul!\", prin care îi îndeamnă pe tineri să fie echilibraţi atunci când beau alcool şi să nu conducă după ce au băut. \"Luna decembrie este plină de ocazii de a petrece alături de prieteni şi familie, tinerii fiind cei expuşi riscului de a conduce în stare de ebrietate. Iată de ce, în această perioadă, campania “Află-ţi echilibrul!” îi îndeamnă pe tineri să nu se urce la volan după ce au băut şi să evite pericolul în care s-ar pune ei, pasagerii lor şi alţi participanţi la trafic\", se arată în comunicatul citat. Totodată, pentru a încuraja tinerii să apeleze la soluţia unui \"şofer de serviciu\" pentru serile petrecute în oraş sau pentru petrecerile din perioada sărbătorilor de iarnă, Ursus Breweries a lansat o felicitare virtuală pe site-ul www.desprealcool.ro, prin care tinerii pot mulţumi prietenului care nu a băut şi i-a adus acasă în siguranţă.