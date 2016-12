200 de tineri români vor să fie Studentul anului în străinătate

200 de studenți români s-au înscris în competiția pentru titlul Studentul român al anului în străinătate, pentru cele opt categorii ale concursului. Potrivit unui comunicat al Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), perioada de înscriere în competiția Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate în anul universitar 2013 - 2014 s-a încheiat. Concurenții provin de la universități de prestigiu internaţional, precum Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale University, Imperial College London, University of Cambridge, University of Oxford, Université Paris-Sorbonne, dar nu numai. Lista finaliștilor pentru fiecare categorie este disponibilă pe site-ul Galei Studenților Români din Străinătate accesând următorul link - www.gala.lsrs.ro/finalisti-2015. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate. La început de 2015, pe 8 ianuarie, evenimentul va reuni la Palatul Parlamentului, Sala „C.A. Rosetti“, studenți și tineri profesioniști, personalităţi din mediul academic și sectorul public, din mediul de afaceri şi cel neguvernamental. Totodată, la eveniment vor urca pe scenă tineri artiști români de renume internațional, alături de care invitații și membrii Ligii vor sărbători șase ani de activitate a LSRS. La Gala Studenților Români din Străinătate sunt așteptați 800 de participanți, studenți și tineri profesioniști, personalităţi din mediul academic și sectorul public, din mediul de afaceri şi cel neguvernamental.