200 de transplanturi de celule stem

Institutul Fundeni a marcat, pe finalul acestui an, realizarea celui de-al 200-lea transplant de celule stem hematopoietice auto şi alogrefe, dintre care 169 de proceduri la adulţi şi 31 la copii. La această clinică au fost realizate, în ultimii ani, atât autotransplanturi, cât şi transplanturi allogenice (cu grefe recoltate de la donatori familiali genoidentici). Prima sută de transplanturi a fost efectuată în perioada iunie 2001 - mai 2008, iar a doua sută în ultimul an şi jumătate. Cel mai mare număr de transplanturi au fost efectuate în 2009 - 60 de proceduri. România rămâne în continuare departe de cifra medie de transplanturi de celule stem hematopoietice din Europa, care este între 200 şi 400 de proceduri la 10 milioane de locuitori. Medicii spun că cele 60 de transplanturi efectuate în 2009 se apropie de capacitatea maximă anuală de proceduri, în condiţiile actuale de organizare şi funcţionare a Centrului de Hematologie şi Transplant Medular. Din totalul celor 60 de transplanturi medulare, 14 au fost proceduri de allotransplant. Acest lucru este foarte important, a explicat prof. dr. Constantin Arion, şeful Centrului, pentru că este primul an când se depăşeşte numărul de zece proceduri anual, element necesar obţinerii acreditării europene de allotransplant de la donatori neînrudiţi, din cadrul registrelor internaţionale de donatori. Ministerul Sănătăţii a înfiinţat Registrul Naţional al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din România, care va da posibilitatea ca din 2010 să se poată efectua transplanturi allogene cu celule stem de la donatori voluntari români.