2.000 de pacienţi din Topraisar, lăsaţi de izbelişte de medicul de familie

În urma unor plîngeri primite de la mai mulţi asiguraţi, o comisie de control din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa a făcut o vizită neaşteptată la cabinetul unui medic de familie din localitatea Topraisar. Deşi era ora 11:30, la cabinet nu erau decît două asistente. Acestea, cînd au aflat că cei care le-au călcat pragul sînt de la CJAS s-au schimbat la faţă şi au început să se bîlbîie, încercînd să justifice lipsa medicului de familie. "Doamna doctor nu lipseşte de obicei, dar acum nu ştiu ce s-a întîmplat. Ea este întotdeauna aici, la program", a spus Maria Hondrea, una dintre asistente, încercînd să convingă specialiştii de la CJAS de veridicitatea spuselor. Cum medicul nu era la cabinet, cei doi economişti de la CJAS nu au putut verifica registrele, în schimb au constat o altă serie de nereguli. "Ar trebui ca pe uşa cabinetului să fie afişat programul asistentelor, drepturile şi obligaţiile asiguratului, pachetul minim de servicii pe care îl asigură cabinetul şi numele casei de asigurări cu care are încheiat un contract. De asemenea, ar trebui să aibă afişat undeva, în cabinet sau pe hol, lista cu pacienţii care nu se mai află în evidenţa acestui medic. Toate acestea lipsesc cu desăvîrşire", a declarat inspectorul CJAS, economistul Georgeta Andrei.

În timp ce încercau să afle de ce medicul lipsea de la program, telefonul din cabinet a început să sune. Era chiar medicul Doina Maria Gheracopol, care le-a explicat inspectorilor CJAS că, de obicei, nu lipseşte şi că se apropie de Topraisar, însă cînd a auzit că economiştii vor să îl aştepte, a invocat că are o pană la maşină şi că din această cauza va mai întîrzia. De asemenea, inspectorii au desluşit cu greu care este orarul medicului Gheracopol, deoarece era şters de pe foaie. Astfel, am aflat că în fiecare marţi, miercuri şi vineri, medicul trebuie să fie la cabinet între 11:00-16:00, iar luni şi joi, de la 8:00-12:00. Dr. Gheracopol are 2.000 de pacienţi, dar dintre aceştia nu era decît unul singur pe holul de aşteptare, care a venit în jurul orei 12:00. "La acest cabinet nu este niciun pacient, în timp ce la toate celelalte sînt cozi deoarece este început de lună şi se prescriu medicamente gratuite şi compensate. Acest lucru mă face să cred că fie pacienţii ştiu că medicul nu vine niciodată la ora la care îi începe programul, fie asistentele le spun să vină cît mai tîrziu", a declarat Georgeta Andrei. Singurul pacient care se afla pe holul cabinetului s-a ferit să spună că medicul nu vine la ora la care trebuie, însă, într-un final, a recunoscut că a venit în jurul prînzului "pentru că s-a gîndit că doamna doctor a venit mai devreme decît de obicei". Inspectorii CJAS susţin că medicul va fi sancţionat cu 10% din salariu.