20.000 bilete pentru Festivalul Enescu, vândute în două ore

Organizatorii Festivalului Internaţional „George Enescu\" (1 - 28 septembrie), care se va desfăşura în Capitală, dar şi în alte oraşe din ţară, au vândut, ieri, un număr record de bilete. Astfel, 20.000 de bilete individuale au fost epuizate în doar două ore de la scoaterea acestora pe piaţă.

Aproximativ 40.000 de bilete individuale pentru spectacolele din cadrul ediţiei din 2013 a festivalului, cu preţuri cuprinse între 20 şi 80 de lei, au fost puse în vânzare, putând fi cumpărate şi de pe internet, de pe site-ul eventim.ro.

„Deşi mulţi ar crede că astfel de cifre sunt posibile numai pentru meciuri de fotbal sau concerte rock, iată că Festivalul „George Enescu” a bătut toate recordurile privind vânzarea de bilete. 20.000 de bilete în primele două ore de vânzare reprezintă o performanţă până acum unică şi suntem siguri că, până la sfârşitul zilei (n.r. de ieri) cifra va creşte semnificativ. Chiar dacă Festivalul „George Enescu” nu necesită reconfirmări, ne bucură că acest eveniment emblematic pentru România are resurse suficiente pentru a creşte în permanenţă în calitate şi popularitate\", a precizat directorul Eventim, Valentin Vasiloiu.

Numai în primele 10 minute de la startul vânzării biletelor individuale pentru festival, existau deja evenimente sold-out din seriile Recitaluri şi Concerte Camerale.

MIX CULTURAL Ediţia din 2013 a evenimentului are în program peste 150 de evenimente, care se vor desfăşura atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară - Arad, Bacău, Braşov, Cluj, Iaşi, Oradea, Sibiu şi Timişoara.

Pe scena festivalului vor urca unele dintre cele mai importante personalităţi ale muzicii clasice internaţionale. Printre invitaţi se numără dirijorii Daniel Barenboim şi Mariss Jansons, pianiştii Radu Lupu, Murray Perahia, Pinchas Zuckerman, Maxim Vengerov şi Evgeny Kissin. De asemenea, actorul Marcel Iureş va debuta ca narator, alături de Corul şi Orchestra Filarmonicii „George Enescu\", în cantata „Gurre-Lieder\", o producţie muzicală fără precedent în cadrul ediţiei 2013.

Festivalul „George Enescu” oferă un mix cultural unic, care îl pune în valoare pe compozitorul român George Enescu, alături de compozitori faimoşi precum Richard Wagner, Giuseppe Verdi şi Benjamin Britten - comemoraţi în acest an -, Arnold Schoenberg, Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven. Creaţiile lui George Enescu vor putea fi auzite la Bucureşti în interpretarea unică a unor artişti şi orchestre faimoase, precum Concertgebouw Amsterdam, Staatskapelle Berlin, London Philharmonic, Münchener Philharmoniker, Royal Philharmonic London, Royal Stockholm Philharmonic şi Academy of Saint Martin in the Fields.

Mai mult, actorul John Malkovich va fi prezent la Festivalul Enescu cu proiectul „The Infernal Comedy. Confessions of a Serial Killer\", pe care îl va prezenta la Bucureşti.