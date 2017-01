20.000 de credincioşi la Peştera Sfântului Andrei

Ca în fiecare an, pe 30 noiembrie, Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei, de lângă Ion Corvin, a fost invadată de zeci de mii de credincioşi veniţi din toate colţurile ţării pentru a asista la slujba religioasă oficiată de Înalt Preasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu aproape 50 de înalţi ierarhi din România, Grecia şi Bulgaria, printre aceştia aflându-se şi Arhiepiscopul de Vâlcea, Prea Sfântul Gherasim, ajuns la venerabila vârstă de 99 de ani. Unii pelerini au ajuns la lăcaşul de cult încă de vineri noapte. De la primele ore ale dimineţii de sâmbătă, credincioşii, printre care s-au aflat femei însărcinate, bătrâni bolnavi, părinţi cu copii în braţe, s-au aşezat la coadă şi au aşteptat în tihnă, mai bine de două ore, pentru a se ruga la moaştele Sf. Andrei, Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Sf. Pantelimon, aflate la intrarea în peşteră. Oamenii spun că este singura ocazie din an în care pot să-şi sfinţească hainele, trecându-le deasupra sfintelor moaşte. Ei au credinţa că cine va purta aceste veşminte sfinţite va fi ferit de orice lucru rău. „Copiii mei şi nepoţii sunt plecaţi în Spania şi am adus fotografiile lor pentru a le sfinţi. Sunt convinsă că astfel vor avea parte de sănătate şi că Dumnezeu îi va ocroti”, a spus Maria, o constănţeancă în vârstă de 60 de ani. După ce au sărutat sfintele moaşte, credincioşii au intrat în Peştera Sf. Andrei, unde s-au rugat şi au lăsat acatiste pentru persoanele dragi. Au plecat mai liniştiţi, unii dintre ei cu lacrimi în ochi, fericiţi că au avut prilejul de a petrece această sărbătoare rugându-se lângă moaştele Sfântului Andrei.

RUGĂCIUNI DE COPIL Peste 200 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis” Constanţa i-au supravegheat pe cei aproape 20.000 de credincioşi din Bucureşti, Ialomiţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Buzău, precum şi din alte judeţe ale ţării. „Nu s-a înregistrat niciun incident, oamenii au fost civilizaţi şi au înţeles că trebuie să respecte măsurile de siguranţă şi de ordine publică”, a declarat mr. Daniel Ferencz, adjunctul comandantului Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis”. Cei mai mulţi dintre credincioşi au venit cu autocarul în judeţul Constanţa, printre aceştia numărându-se şi o tânără din Bucureşti, care şi-a adus cei doi copii, Nicoleta, de opt ani, şi Teodor, de cinci ani, şi o nepoţică, Silvia, în vârstă de nouă ani, în pelerinaj. „Noi ne-am rugat pentru sănătatea noastră şi pentru ca Dumnezeu să ne lumineze mintea şi să învăţăm bine la şcoală”, au spus Silvia şi Nicoleta. La rândul lui, Teodor ne-a mărturisit că vrea să devină preot. „Preoţii spun mereu rugăciuni către Dumnezeu, care-i ajută pe oamenii de pe pământ, şi vreau să spun şi eu aceste rugăciuni”, a explicat băieţelul.

La slujbă a asistat şi premierul Victor Ponta, al cărui fiu poartă numele Andrei, dar şi oficialităţi locale, printre care primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu. La final, premierul şi cei care-l însoţeau s-au aşezat la coadă, alături de miile de credincioşi, pentru a atinge sfintele moaşte, pentru a se ruga şi a aprinde o lumânare la altarul din peşteră. „Mă bucur foarte mult că înainte de Ziua Naţională este ziua Patronului Religios al României, Sfântul Andrei. Îmi doresc ca în aceste zile să fim cu toţii mai liniştiţi şi să facem lucruri bune. Sper ca toţi cei peste 20 de milioane de români să lase, de Ziua Naţională, deoparte orice conflict care-i desparte şi să se poarte ca nişte oameni mândri de ţara lor“, a declarat premierul Victor Ponta. El a adăugat că fiul său va primi cadou de ziua numelui participarea la parada organizată, de 1 Decembrie, în Bucureşti. În ce priveşte venirea, în premieră, a lui Victor Ponta la sărbătoarea Sfântului Andrei de la Constanţa, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat: „A fost prima vizită din istorie la Peştera Sf. Andrei a unui prim-ministru al României. În 30 noiembrie, de la Peştera Sf. Andrei a pornit prima liturghie pentru creştinarea Europei. Sf. Andrei a fost apărătorul României. Nu trebuie să ne fie teamă să spunem adevărurile istorice, aşa cum sunt ele”.