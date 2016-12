20.000 de lei pentru Secţia de nou-născuţi şi copii abandonaţi

Consulatele din Constanţa au menţinut tradiţia instituită în urmă cu patru ani, de a strânge bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor din spitale pentru tratarea copiilor bolnavi, şi au organizat şi în acest an binecunoscutul târg de binefacere “Să dăruim împreună”, sub logo-ul “Copilul - mărţişorul sufletelor noastre”. Iniţiativa aparţine Consulatului General al Republicii Turce la Constanţa, cu participarea Consulatului General al Republicii Populare Chineze, Consulatului General al Federaţiei Ruse şi Consulatului Onorific al Libanului. Ca în anii trecuţi, târgul de prezentare şi vânzare de produse s-a desfăşurat în holul de la intrarea în Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, devenit neîncăpător datorită numărului mare de constănţeni care i-au trecut pragul. „Anul acesta, târgul de binefacere s-a organizat la o dată diferită faţă de anii trecuţi. Ediţiile precedente se desfăşurau înaintea Crăciunului, dar acum ne-am gândit să-l organizăm în preajma lunii martie pentru a da ocazia constănţenilor să găsească cadouri frumoase de mărţişor”, a declarat consulul general al Republicii Turce la Constanţa, Füsun Aramaz. La rândul său, consulul general al Consulatului General al Republicii Chineze la Constanţa, Su Yanmen, şi-a exprimat bucuria de a participa pentru a patra oară la rând la acţiunea caritabilă. „Participăm cu mare bucurie la târgul de binefacere, cu atât mai mult cu cât este ajunul de mărţişor. Noi am pregătit diferite suvenituri originale pentru constănţeni şi alimente tradiţionale. Dorim ca prin eforturile noastre să ajutăm copiii bolnavi”, a declarat Su Yanmen. Printre produsele expuse în cadrul târgului s-au numărat mâncăruri tradiţionale expuse de reprezentanţii celor patru ţări prezente, precum şi obiecte cu inscripţii ale statelor participante. În cadrul evenimentului s-a organizat şi o tombolă cu premii felurite, de la obiecte de papetărie, până la televizoare LCD sau DVD Playere. Ansamblurile ţărilor participante la acţiune au susţinut programe artistice tradiţionale. „Standul Turciei găzduieşte produse puse la dispoziţie de organizaţia de femei a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci, precum şi de organizaţiile de femei din cadrul Uniunii Democrate Turcă şi Tătară din Constanţa. Avem un stand foarte bogat, ce cuprinde obiecte de artizanat cât şi mâncăruri tradiţionale”, a mai declarat consulul Turciei la Constanţa. După centralizare, din vânzarea produselor şi a biletele la tombolă, la finalul târgului s-au strâns 20.000 de lei, care vor fi donaţi Secţiei de nou-născuţi şi copii abandonaţi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Reprezentanţii consulatelor vor lua legătura cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Constantin Dina, pentru a cumpăra, din banii colectaţi, ce este nevoie în Secţia de nou-născuţi şi copii abandonaţi a SCJUC.