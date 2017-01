20.000 de români, la Shakira

Îndrăgita solistă Shakira a cântat, sâmbătă, în Piaţa Constituţiei din capitală, în faţa a 20.000 de români. Concertul celebrei soliste a fost afectat nu doar de ploaie, în prima parte, ci şi de răceala spectatorilor doritori doar de hituri. Nemulţumit şi de vremea ostilă, publicul a huiduit întârzierea divei, care a apărut pe scenă la ora 21.30, în pantaloni negri mulaţi şi cu un top argintiu.

„Bună seara, Bucureşti! În ciuda ploii, ne vom simţi bine. Sunt aici pentru voi. În seara asta, sunt a voastră\", i-a salutat artista pe cei prezenţi. În prima parte a show-ului, Shakira a fost alta decât dansatoarea latino-americană care cântă imnuri de campionat mondial sau dansuri fierbinţi, cântând, printre altele „Te dejo, Madrid\", pentru care a folosit ca acompaniament muzicuţa. La \"Whenever, Wherever\", cântăreaţa a chemat două fete din public şi le-a dat o mini-lecţie de dans. Melodiile au fost interpretate ireproşabil, iar între acestea au existat pauze de câte circa două minute, artista apărând mereu într-o altă costumaţie. În final, Shakira a „cedat”: „Trebuie să îmi iau cizmele, am îngheţat\", s-a scuzat ea în faţa publicului.

După „Inevitable\" şi flamenco-ul... „Nothing Else Matters\", publicul s-a entuziasmat pe ritmurile „La tortura\". „Ştiu că trecem toţi prin momente dificile, dar trebuie să avem încredere că în noi este un soare care va răsări\", şi-a prezentat artista piesa care denumeşte albumul „Sale el Sol\". Publicul s-a entuziasmat la maximum când Shakira şi-a rupt topul argintiu şi a rămas în sutien. Din set-list nu au lipsit hiturile „Loca\", „She Wolf\" şi „Ojos asi\", pe ultima piesă Shakira făcând o demonstraţie de dans oriental, în ploaie. La bis, artista a interpretat hiturile „Hips Don\'t Lie\" şi „Waka, Waka\".