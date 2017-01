20.000 de turişti moldoveni pe litoral, în acest sezon

Până la ora actuală, peste 3.000 de turişti din Republica Moldova au achiziţionat sejururi, în acest an, pentru litoralul românesc. Numărul de turişti moldoveni este incomparabil mai mare decât anul trecut, când riviera noastră a primit doar 200 de turişti. “Românii din R. Moldova sunt foarte mulţumiţi de condiţiile oferite de litoralul românesc, feedback-ul înregistrat până în prezent fiind pozitiv. Noi am promovat foarte mult România, împreună cu partenerii români, însă ar fi bine ca şi statul român să se implice mai mult. Pentru acest sezon estimăm 20.000 de turişti moldoveni pentru riviera românească, dintre care numai noi vom aduce, cu autocarele noastre, 10.000. Însă, dacă România se va promova puternic în Republica Moldova, anul viitor, litoralul românesc ar putea primi 100.000 de turişti moldoveni”, subliniază Alex Filipski, director general al Voyage Center Philipsky Tour din Republica Moldova. Numărul de turişti din Republica Moldova este deja foarte mare, ţinând cont că, în iunie, vremea a fost în mare măsură nefavorabilă. Numai Voyage Center Philipsky Tour asigură 8 curse săptămânale cu autocarul în perioada 1 mai - 1 octombrie, pentru litoralul românesc, în ziua de vineri operându-se două curse. Suplimentarea fost introdusă recent, datorită cererii mari. În plus, mai sunt turişti moldoveni care vin cu automobilul propriu sau cu alte companii de transport cu autocarul care ajung pe litoralul românesc sau chiar şi pe cel bulgăresc. Turiştii moldoveni preferă preţurile mici, plătind în medie 100-120 de euro pentru 5-7 nopţi (majoritatea aleg 7), fără servicii de masă. Ei aleg în special sudul litoralului românesc şi preferă vârful de sezon ca perioadă de alegere a concediilor (iulie şi august).

Majoritatea lor sunt turişti care alegeau înainte Ucraina ca destinaţie estivală. „Turiştii moldoveni nu cunosc încă nimic despre litoralul românesc şi acum merg la întâmplare aici. Motivele alegerii litoralului românesc sunt promovarea efectuată de noi şi proximitatea. Aceşti turişti, fiind foarte mulţumiţi, recomandă apoi litoralul rudelor, prietenilor sau colegilor. Nu exagerez când spun că românii din Republica Moldova pot ridica sudul litoralului românesc. Avem nevoie şi de fapte, nu doar de vorbe şi de promisiuni din partea statului român în privinţa promovării turistice a României în Republica Moldova. Până acum, noi suntem cei care am asigurat promovarea”, declară Alex Filipski.

Turiştii moldoveni sunt foarte influenţaţi de publicitatea outdoor, pe panouri. În Chişinău, de exemplu, acest tip de publicitate este mult mai ieftin decât în România, ajungând la 400 de euro pe lună per panou. Bulgaria şi Turcia se promovează de ani de zile în Republica Moldova, prin publicitate outdoor şi în mass-media, contacte de ani de zile cu multe companii şi promovare prin agenţiile de turism. Mai recent, şi Grecia derulează o campanie agresivă de promovare.

În timpul sezonului estival, după litoralul Mării Negre, turiştii moldoveni mai preferă traseele montane (Valea Prahovei, Slănic Moldova etc.), lacurile sărate, staţiunile balneare, Transfăgărăşanul, Transalpina şi circuitele prin oraşe.