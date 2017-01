20.000 de turişti pe litoral!

Distracţie maximă, acestea sunt cuvintele de ordine care au caracterizat de, 1 Mai, o parte a litoralului românesc, numărul 1 al distracţiei fiind staţiunea Mamaia. Vremea mohorâtă nu i-a speriat pe turişti, ei dând buluc în terasele şi cluburile din staţiune. Alţii n-au vrut să strice tradiţia şi au încins grătarele pe malul lacului Siutghiol. Au mâncat, au dansat, s-au odihnit, cu toţii savurând, din plin, “marea sărbătoare”. Preşedintele Asociaţiei Litoral şi al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, a aproximat un total de 20.000 de turişti care au ales să petreacă 1 Mai pe litoralul românesc. “Majoritatea turiştilor au ales Mamaia, Costineşti şi Vama Veche”, a declarat Corina Martin. Ea este nemulţumită că, deşi litoralul este principala destinaţie turistică a ţării, totuşi nu beneficiază din partea statului de investiţii în infrastructură şi agrement. “Mamaia este staţiunea numărul unu a României, iar această alegere este făcută de către turişti. Litoralul este destinaţia turistică majoră a României şi este de neînţeles că nu beneficiază de prioritate din partea statului pentru stimularea investiţiilor în infrastructură turistică şi de agrement”, a explicat Martin. Asociaţia Litoral a lansat 1 Mai, anul acesta, cu sloganul “o 9atitudine pe Litoralul Românesc - Tot acasă e mai bine !”, sperând să atragă cât mai mulţi turişti, cu acest prilej, la malul mării. Turiştii care au ales să petreacă sfârşitul de săptămână pe litoralul românesc au avut parte de concerte, dar şi de alte atracţii. În staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, vizavi de Hotel Rex, au avut loc concerte de muzică uşoară şi populară – “Mix Music Evolution – Turneul 2011”, iar în nordul staţiunii Mamaia, fanii muzicii house au avut parte de zeci de ore de distracţie. “Muzica este de foarte bună calitate, iar artiştii care au venit aici au făcut o adevărată atmosferă. Ideea a fost extraordinară cu concertul ăsta. Mamaia este cea mai bună staţiune. Ne simţim foarte bine, cred va fi o distracţie pe cinste”, a spus un turist din Ploieşti, care a ales să serbeze 1 Mai, în Mamaia. Prietenii care l-au însoţit nu au regretat alegerea făcută. Nu în ultimul rând, turiştii s-au putut plimba şi cu autocarele supraetajate pe traseul Gara Constanţa - Tabăra Turist Mamaia Nord şi retur, costul unei călătorii fiind de 4 lei de persoană. Şi Telegondola din Mamaia a fost un punct forte de distracţie, preţul unei călătorii fiind de 10 lei pentru o persoană, iar copiii sub şapte ani au beneficiat de gratuitate. “Am filmat Mamaia de sus, am făcut fotografii, a fost super. Este o imagine minunată, marea este foarte frumoasă, chiar dacă este nor”, a spus, încântat, un turist venit tocmai din Suceava. Delfinariul, Planetariul, dar şi Acvariul au fost printre obiectivele preferate ale turiştilor veniţi în număr mare, în acest an, pe litoral.

Mamaia, „moartă fără cluburi”

„O staţiune senzaţională: soare, apă caldă, Azur, insule, bărcuţe. Avem tot ce trebuie oferit românilor pentru a face un turism de calitate pe litoral”, a prezentat ieri, primarul Radu Mazăre, în notă ironică, imaginea staţiunii Mamaia de 1 Mai. Redevenind serios, primarul a adăugat: „Mai exact, avem pe dracu. Dacă nu aveam cluburile, era moartă staţiunea. Cred că asta este clar pentru toţi. Norocul nostru este că am reuşit să aducem aceste cluburi pe litoral. Principalul scop al meu este să aduc un club de renume din Moscova şi să deschid piaţa către statele arabe”, a spus Mazăre, care a adăugat că, vrem, nu vrem, România nu poate oferi condiţii mai bune pentru turismul de litoral din cauza faptului că nu sunt decât două luni de căldură la Constanţa. „Chiar dacă la Bucureşti sunt 20 de grade, aici, pe litoral, sunt 13 grade”, a explicat Mazăre. Primarul Constanţei a mai spus că va studia ordonaţa Ministerului Turismului prin care se doreşte demolarea unor construcţii pe litoral. „Eu vreau să se construiască pentru a aduce cât mai multe cluburi, iar cei de la PDL doresc să se blocheze tot”, a mai spus primarul Mazăre.

Alina GHENCEA, Tatian IORGA