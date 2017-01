20.000 de turişti pe litoral, de 1 mai

Primii turiştii care au ales să îşi petreacă mini-vacanţa de 1 mai pe litoralul românesc s-au cazat încă de vineri în structurile turistice din staţiuni. Purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), Traian Bădulescu, a declarat că sînt aşteptaţi să ajungă în aceste zile pe litoralul românesc peste 20.000 de români, în timp ce alţi 10.000 vor petrece începutul oficial al sezonului estival pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Potrivit reprezentanţilor agenţiilor de turism, în acest moment sînt deschise 36 de hoteluri în staţiunea Mamaia şi 15 în staţiunile din sudul litoralului. Operatorii din turism estimează că numărul românilor care vor prefera Bulgaria va fi semnificativ mai mic decît în perioada Sărbătorilor Pascale, în condiţiile în care 1 mai este o sărbătoare pe care tinerii şi-o petrec, tradiţional, la Vama Veche, Costineşti sau Mamaia, în funcţie de preferinţe şi posibilităţi financiare. Pe litoralul românesc, tarifele pentru o persoană variază între 176 de lei pentru trei nopţi cazare cu mic dejun la hoteluri de două stele din Mamaia, şi 212 lei pentru trei nopţi de cazare cu mic dejun la hoteluri de trei stele în aceeaşi staţiune. Turiştii veniţi pe litoral de 1 mai nu vor avea timp să se plictisească pe timpul mini-vacanţei, întrucît atît autorităţile locale, cît şi cluburile le-au pregătit o mulţime de concerte şi spectacole în aer liber susţinute de interpreţi şi DJ consacraţi. Cluburile de pe litoralul românesc aşteaptă şi în acest an, de 1 mai, petrecăreţii cu concerte şi party-uri, care încep, de această dată, cu cîteva zile înainte de data oficială a zilei internaţionale a muncii.

Mamaia, capitala litorală a muzicii house

Încă de vineri seara, cluburile din Mamaia au dat startul petrecerilor, cu un concert Danny Howells în Kristal Glam Club. Şi cum staţiunea de la nord de Constanţa şi-a căpătat încă de anii trecuţi titlul de capitală litorală a muzicii house, distracţia continuă şi sîmbătă, în aceeaşi locaţie, cu petreceri mixate de DJ-ii Rhadoo, Pedro, Raresh, Matthias Tazmann, Tania Vulcano şi Dreamrec. De asemenea, de sîmbătă pînă marţi, la Ultima Playa din Mamaia, platanele vor fi luate în primire de DJ Livio&Roby, Negru, El Cezere şi Kool. În aceleaşi zile, Kudos Beach va sărbători cinci ani de distracţii cu o serie de invitaţi speciali: Psycho Radio (Live Act), Daniele Tignino, Pagal, Rosario Internullo, Rhadoo, Pedro, Raresh, Optick, Adrian Eftimie, Kool, Ball, Kid Chriss şi Kendre. De 1 mai, constănţenii şi turiştii sînt invitaţi în Piaţa Ovidiu la un concert în aer liber susţinut de Dj Project, Akcent şi Direcţia 5. Tot în weekend-ul prelungit de 1 mai, dar la "polul opus" al litoralului, la Vama Veche, sezonul se deschide cu rock alternativ britanic, sound-uri funk, jazzy sau electro. Seara trecută, în El Comandante, seria de petreceri a luat startul cu un concert de indie-rock cu arome british "made in Romania", susţinut de cei de la The Amsterdams. În această seară, scena de la Shire va fi locul de desfăşurare pentru cel de-al treilea eveniment din seria Underlondon, care îi are cap de afiş pe britanicii de la trupele K-Tron şi The Applicants, precum şi pe cei de la Omul cu Şobolani, în deschidere. Show-ul va fi încheiat în zori, cu un after-party marca Djahz. În paralel, la Papa la Şoni se vor derula concerte de rock cu Travka şi Tep Zepi, iar la El Comandante va cînta Tamango. Tot în Vama Veche, seara de duminică va avea concerte folk la Papa la Şoni, cu formaţia Ţapinarii, la Shire vor cînta Mărgineanu şi trupa Nişte Băieţi, iar în El Comandante vor concerta cei de la Luna Amară. Distracţia continuă luni seara, în Shire, cu muzică electro de la Şuie Paparude, Shy Beatz, Gojira şi Daddy Freddy (Jamaica/Marea Britanie). În El Comandante va cînta trupa Off Road. Seria concertelor din Vama Veche va culmina de 1 mai, cu A.G. Weinberger, care va susţine la Papa la Şoni un concert de blues rock. Pentru cei care nu s-au grăbit să ajungă înapoi în oraşe, pentru un 2 mai sărbătorit prin muncă, Jul Baldovin şi Alina Manole vor cînta la El Comandante.

Telegondola, în funcţiune

Turiştii care nu sînt împătimiţi ai vieţii de noapte vor avea ocazia să admire panorama staţiunii din telegondolă. “Telegondola va funcţiona timp de patru zile, de sîmbătă pînă marţi, special pentru turiştii care îşi petrec mini-vacanţa în staţiunea Mamaia. Preţul unei plimbări este de 8 lei, la fel ca şi anul trecut, iar turiştii care iau un billet dus-întors beneficiază de o reducere de 1 leu. Copiii pînă la şapte ani şi persoanele cu handicap se pot plimba cu telegondola gratuit”, a declarat directorul SC Telegondola Mamaia, Ştefan Marian. El a adăugat că telegondola va funcţiona în program normal, după data de 1 iunie, cînd se aşteaptă un aflux mai mare de turişti.