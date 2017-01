2007, un an plin de succese pentru tenisul de masă

Ne-am obişnuit ca an de an secţia de tenis de masă a clubului LPS Farul Constanţa să contribuie cu numeroase medalii la palmaresul sportului constănţean. Nici în 2007 această secţie nu s-a lăsat mai prejos şi a strălucit prin rezultate extraordinare. La cele mai multe dintre ele a contribuit şi cea mai talentată jucătoare de tenis de masă a României, Elisabeta Samara, care şi-a încheiat cariera de junioară cu trei titluri de campioană europeană la simplu, dublu şi dublu mixt, unul de vicecampioană europeană cu echipa de junioare alături de Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ana-Maria Sebe, o superbă calificare cu echipa LPS-ului în optimile ETTU Cup, toate acestea fiind încununate de cea mai bună performanţă de pînă acum la un Campionat Mondial de juniori – vicecampioană mondială cu echipa României (Irina Hoza, Ghemeş Ioana, Hîrîci Cristina) şi medalie de bronz în proba de dublu, alături de Ioana Ghemeş. Ei bine, cu asemenea performanţe sportiva legitimată la LPS Nicolae Rotaru CSS – CS Farul nu putea rata titlu de cea mai bună junioară a judeţului nici în 2007. “A fost ultimul meu an la juniori şi pot spune că a fost cel mai important pentru mine şi pentru cariera mea. Am încheiat acest sezon cu cea mai importantă performanţă, vicecampioană mondială cu echipa şi medalia de la dublu, lucru care m-a bucurat foarte mult. Nu am avut o evoluţie foarte bună la simplu, însă aici am avut şi foarte mult ghinion. Deseori a trebuit să joc în faţa unor adversare puternice cum sunt cele de pe continentul asiatic şi în faţa cărora este foarte greu să te impui. Cu toate astea pot spune că 2007 a fost cel mai bun an din cariera mea!”, a declarat Elisabeta Samara, prezentă miercuri seara la Gala Sportului Constănţean. Totodată, eleva lui Viorel Filimon şi a Lilianei Sebe a vorbit şi despre anul următor, în care va evolua din postura de senioară. “Îmi doresc din tot sufletul ca la seniori să îmi depăşesc performanţele de la juniori. Ştiu că va fi un an greu pentru mine, dar cu multă muncă, sper eu să fie unul la fel de bun”, a declarat sportiva, care în proporţie de 90% va pleca la un club din străinătate. “Am încheiat un an despre care putem spune că a fost unul foarte bun pentru noi. Urmează însă unul extrem de dificil. După o generaţie excelentă, cu care am obţinut mereu medalii mondiale şi europene, cu greu vine o generaţie din spate. Dar, eu am mare încredere în selecţia făcută în urmă cu doi ani şi sperăm să ne mîndrim cu aceleaşi performanţe şi la anul”, a concluzionat antrenorul Viorel Filimon.