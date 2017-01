2008, “an negru” pentru companiile farmaceutice

În zona companiilor farma se înregistrează în continuare pierderi deoarece medicamentele necompensate sînt vîndute tot la o cotaţie de 3,3 lei pe euro, mult sub cursul oficial actual, şi vor fi scumpite cu 15-20% abia din aprilie. „Pentru toate produsele compensate şi gratuite s-a aplicat, de la 1 februarie, punerea la curs de patru lei pentru un euro, dar foarte multe produse nu sînt pe listă şi au rămas la preţul de 3,3 lei. Pentru produsele din afara listei, continuăm să avem pierderi mari”, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) şi directorul general Zentiva România, Dragoş Damian. Preţurile medicamentelor compensate au crescut la 1 februarie cu 10% pentru produsele străine şi 20% pentru cele româneşti, adică între 50 de bani şi 50 de lei, potrivit unui ordin aprobat de Ministerul Sănătăţii (MS) privind recalcularea preţurilor la un curs valutar de patru lei pentru un euro. “În ultimii doi ani, noi am produs la preţul de 3,6-4 lei pe euro şi am vîndut la 3,3 lei pe euro. Nu începem să avem profituri, dar sîntem în normalitate, deoarece cheltuielile cu furnizorii de materiale şi de utilităţi, precum şi costurile cu personalul sînt calculate la cursul zilei”, a spus Damian, explicînd că, în ultimii patru ani, producătorii români au avut pierderi echivalente cu peste 30% din profitul operaţional. Totuşi, începînd cu 1 aprilie, MS va reactualiza preţurile şi pentru medicamentele care nu sînt compensate sau gratuite. “Tot ce nu s-a scumpit la 1 februarie, se va scumpi la 1 aprilie. Sînt medicamente pe care nu le vom mai fabrica dacă vom continua să le vindem la un preţ de 3,3 lei pe euro şi astfel vor fi scoase din nomenclator. Vor fi creşteri de aproximativ 15-20%. Consumatorii vor fi cei care vor resimţi creşterea”, a precizat Damian. El consideră că pentru medicamente care nu sînt gratuite sau compensate nu ar trebui să existe un control din partea MS, fiind vorba de produse care sînt plătite direct de consumator. Printre producătorii care au aplicat noul curs de schimb de patru lei pe euro se numără şi Antibiotice Iaşi, care a majorat pînă în prezent preţurile la jumătate din produsele cu prescripţie, incluse pe lista de compensate. Ca urmare a îngheţării preţurilor la medicamente, Antibiotice Iaşi a obţinut în 2008 un profit de 10,1 milioane lei (2,7 milioane euro), valoare de 3,2 ori mai redusă faţă de cîştigul din anul precedent, iar veniturile au scăzut cu 1,5%, la 233,7 milioane lei.

La rîndul său, Ovidiu Buluc, directorul general al firmei de distribuţie Farmexim, a declarat: “cursul de schimb valutar stabilit în noul ordin emis de MS este unul rezonabil, dacă ţinem cont de faptul că pînă acum cîteva zile vindeam la un curs de 3,6 lei/ euro. Ne vom axa în continuare pe produsele cu marje pozitive şi pe cele de tip OTC (fără prescripţie - n.r.), în aşteptarea celei de-a doua etape din noua politică de preţuri a medicamentelor”, consideră directorul general Farmexim. El a precizat că, pentru 2009, compania îşi propune o marjă de profit care să acopere pierderile din 2008, concentrîndu-se pe creşterea volumului de vînzări şi pe dezvoltarea segmentului de medicamente de tip OTC. În ceea ce priveşte recuperarea pierderilor, Isabelle Iacob, directorul general al reţelei de farmacii Help Net, declară: “recalcularea preţurilor s-a făcut la un curs de patru lei pentru un euro, cursul valutar stabilit de BNR a ajuns la 4,29 lei pentru un euro, iar cursul forward la nivel de aprilie va atinge 4,38 lei/euro. (...) Avînd în vedere că la momentul actual preţul medicamentelor importate este restricţionat la un curs departe de cursul actual, stabilit de BNR, desfăşurarea operaţiunilor de import şi distribuţie sînt mult îngreunate. Numeroşi jucători de pe piaţa de profil se văd în dificultatea de a aduce pe piaţă medicamente la care au pierderi mari, ca urmare a diferenţelor de curs”, susţine ea, apreciind că efectele nu se vor resimţi în piaţă la nivelul lunii februarie, dar este posibil ca acest lucru să se întîmple începînd cu jumătatea lui martie. Potrivit acesteia, 2008 a fost “un an negru” pentru farmacii, îngheţarea preţurilor pentru mai mult de un an determinînd distribuitorii să taie discounturile de volum către farmacii, iar marjele medii la medicamente au scăzut la un nivel care a limitat puternic profitabilitatea. “Cea mai mare problemă în 2009 este faptul că nu mai există plafoane nici la farmacii, nici la medici, iar resursele bugetare sînt limitate şi vom ajunge în situaţia de a elibera medicamente pentru care nu vom recupera banii, aşa cum s-a mai întîmplat şi în 2002. Aceasta este o reală problemă şi aşteptăm ca autorităţile să ia măsuri în acest sens”, a completat directorul general al Help Net.

Piaţa farmaceutică din România a ajuns anul trecut la 7,16 miliarde lei, în urcare cu 17,7% faţă de 2007, cînd industria de profil a crescut cu 11,2%, la 6,08 miliarde lei, potrivit firmei de cercetare Cegedim. Estimările Cegedim pentru 2009 arată că vînzările de medicamente vor creşte cu 10% la valori exprimate în lei, în timp ce în euro vor stagna sau chiar vor consemna o scădere uşoară, iar criza economică ar putea afecta sistemul de sănătate prin reducerea resurselor financiare.