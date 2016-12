2009, an greu pentru marinari

Anul care este pe punctul de a se încheia a fost foarte dificil pentru navigatorii români. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, 2009 a fost cel mai greu an de după 2000. „Acest an ne-a amintit de perioada 1996-1997, când foarte multe nave ale defunctei flote române erau arestate prin diferite porturi ale lumii, iar noi ne chinuiam să aducem navigatorii acasă”, a declarat Adrian Mihălcioiu. Ultimul caz de acest fel este cel de pe Spica Gaz, reţinută în Portul Pireu, din Grecia. La bordul acesteia se află, în prezent, doi navigatori români care îşi vor petrece sărbătorile departe de familie. Pe lângă navele reţinute în porturi, din diferite motive, marinarii români s-au confruntat şi cu criza economică. Au lipsit locurile de muncă, cele mai afectate fiind piaţa de muncă din Italia şi piaţa containerelor. De asemenea, salariile navigatorilor au fost stabilite la nivelul anului 2008, sau chiar mai mici. „Pentru perioada 2009-2012, parcul de vapoare ar fi trebuit să se înnoiască cu 4.000 de nave noi, ceea ce ar fi însemnat locuri de muncă mai multe. Din păcate, în 2009 au fost construite abia 10% din navele programate pentru acest an”, a precizat liderul SLN. Un alt fenomen îngrijorător, care a pus în pericol chiar viaţa navigatorilor români, a fost pericolul atacurilor piraţilor somalezi. În 2009, 22 de navigatori români au fost capturaţi de aceştia. Dintre aceştia, 21 au fost eliberaţi, unul aflându-se şi în prezent în mâinile piraţilor. Este vorba despre tulceanul Gelu Ion Slavoschi, de pe tancul petrolier Maran Centaurus, capturat pe 29 noiembrie 2009. Liderul SLN priveşte cu optimism către 2010. „Anul viitor s-a anunţat că vor fi construite mai multe nave decât în 2009, ceea ce înseamnă că navigatorii români vor avea mai multe şanse să-şi găsească un loc de muncă”, a declarat Adrian Mihălcioiu. El a adăugat că statul român ar trebui să ofere o serie de facilităţi (acceptate de UE) armatorilor care îşi înregistrează navele în România. Dacă aceştia vor putea fi atraşi aici, li se vor putea pune condiţii. De exemplu, li s-ar putea cere ca un anumit procent din echipaj să fie format din navigatori români. În prezent, sunt înregistrate doar cinci nave sub pavilion român, dintre care doar două circulă.