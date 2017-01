2009, anul recesiunii în România!

Fondul Monetar Internaţional (FMI) anticipează că economia României va intra în recesiune în 2009, scăderea PIB-ului vehiculată fiind de pînă la 1%, au declarat surse guveranamentale, la încheierea vizitei de două săptămîni a FMI în ţara noastră. \"Reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional aveau, la începutul vizitei, o estimare pentru creşterea economică din 2009 puţin peste 1%. După discuţiile purtate cu marile companii, cu băncile, au ajuns la concluzia că, pentru România, 2009 va fi cu minus, din cauza scăderii exporturilor, înăspririi condiţiilor de creditare pentru firme şi gospodării şi al perspectivelor privind declinul consumului şi investiţiilor. Prognoza actuală, pe care o vor trece probabil în raport, arată o scădere a PIB de pînă la 1%\", au afirmat sursele citate. Declinul PIB-ului în 2009 ar reprezenta şi prima scădere a economiei înregistrată după ultimul trimestru din 1999. Veştile rele de la FMI nu se opresc aici, astfel că, pentru anul 2010, instituţia financiară internaţională prefigurează o stagnare economică a României în cel mai fericit caz. \"Imaginea pe care o au acum experţii FMI e că nici 2010 nu va fi spectaculos şi probabil vom avea o creştere economică zero\", au adăugat sursele citate. Reamintim că o misiune a FMI s-a aflat în România în perioada 27 ianuarie - 4 februarie, pentru o vizită regulată, programată în mod curent între consultările anuale, pentru a evalua situaţia economică şi a discuta politicile cu noul Guvern. Comisia Naţională de Prognoză apreciază că economia românească va încetini la 2,5% în acest an, după creşterea accelerată de 7,9% de anul trecut, iar în 2010 se aşteaptă la un sprint economic de 4,5%. PIB-ul luat în calcul la construcţia bugetului se va plasa, în 2009, la 579 miliarde de lei (144,7 miliarde de euro). Proiectul de buget pentru 2009 se bazează pe o creştere economică prognozată de 2,5% dar, în discuţiile cu FMI, reprezentanţii Guvernului ar fi recunoscut că au în scenariu o evoluţie a PIB mai slabă. De altfel, pereşedintele ţării, Traian Băsescu, a şi recunoscut, ieri, la întîlnirea cu delegaţia FMI, găzduită de Cotroceni, că raportul Fondului despre evoluţia României este corect. Preşedintele Băsescu a spus că este la curent cu mare parte din raportul FMI, cu cifrele şi previziunile menţionate în document. \"Vorbind cinstit, cred că este un raport corect legat de evoluţia României pentru anul viitor. Nu sunt în poziţia de a contesta raportul\", a adăugat şeful statului. Noul reprezentant al FMI pentru România, Fernandez Ansola, a răspuns, mulţumind autorităţilor române pentru colaborare: \"Nu aţi fost mereu de acord cu concluziile noastre, dar ne-aţi pus la dispoziţie toate informaţiile de care am avut nevoie”. Cum era şi firesc, FMI a făcut o serie de recomandări autorităţilor române, în primul rînd figurînd înăsprirea politicii fiscale, prin scăderea semnificativă a cheltuielilor bugetare, în contextul în care veniturile sînt imprevizibile şi se bazează pe o creştere economică mult prea mare şi nerealistă, de 2,5%. Oficialii Fondului anticipează că, pe partea de venituri a bugetului, nu mai pot fi luate alte măsuri, după ce s-au majorat deja accizele şi contribuţia la asigurările sociale, ceea ce înseamnă că este nevoie de continuarea restrîngerii cheltuielilor. De fapt, experţii FMI cred că orice măsură de creştere a taxelor nu ar mai aduce venituri suplimentare, iar salariile ar fi segmentul unde se pot face ajustări mai uşor.