2009, cel mai bun an pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa

Ocupanta poziţiei a doua în sezonul trecut al Diviziei A1 la volei feminin, formaţia CS Volei 2004 Tomis s-a numărat în anul 2009 printre echipele de top ale Constanţei. Proiectele începute în urmă cu trei ani au continuat la echipa de pe Litoral, iar investiţiile masive făcute în vară au transformat-o într-o veritabilă candidată la titlu. În plus, strategia de a aduce la echipă jucătoare valoroase, care aveau în spate o experienţă vastă şi în cupele europene, a dat roade, iar Tomisul se află în faţa celui mai bun an de la promovarea pe prima scenă voleibalistică. „Anul 2009 a fost excepţional. Am pierdut Cupa României, dar sperăm să câştigăm campionatul şi să reuşim un parcurs cât mai lung în cupele europene”, a declarat preşedintele clubului, Cristian Zgabercea. „Locul doi ocupat la finalul sezonului trecut era tot ce se putea lua în campionat. Acum se doreşte titlul, iar pretenţiile sunt pe măsură. Au venit în acest sezon jucătoare cu experienţă şi cu valoare, care au jucat numai pentru victorii până acum. Sperăm şi la Final Four-ul Cupei CEV. Nu va fi uşor, dar nici imposibil”, s-a arătat optimistă Claudia Gavrilescu, printre singurele titulare rămase la echipă şi în acest sezon. Nu mai puţin de cinci jucătoare au fost înlocuite în echipa de bază, în vară sosind Martina Konecna (SVS Post Schwechat), Ivana Plchotova (Fakro Muszina), Mira Topic (CAV Murcia), Marina Vujovic (Iraklis Thessaliniki) şi Katarina Barun (CSU Metal Galaţi). Lor li s-au alăturat şi cinci junioare de perspectivă pentru voleiul românesc: Cristina Cazacu, Elena Voina, Monica Grigoraş, Andrada Rogojan şi Andra Cucu. „Pentru mine nu a început foarte bine acest an din cauza acelei accidentări, însă pot să spun că finalul a fost mai bun. Îmi doresc în anul ce vine mai multă sănătate pentru mine şi pentru întreaga echipă şi rezultate cât mai bune”, a spus Katarina Barun. „Mă bucur că am ales să joc aici la Constanţa. Sunt foarte mulţumită de ce am reuşit să realizăm până acum şi îmi doresc să câştigăm toate meciurile din sezonul viitor”, au fost dorinţele pentru 2010 ale Marinei Vujovic. Altfel, voleibalistele constănţene au primit liber doar vineri. Sâmbătă şi duminică au loc ultimele antrenamente înainte de plecarea în Polonia, programată luni. Partida cu PTPS Pila din optimile Cupei CEV va avea loc marţi, de la ora 19.00.