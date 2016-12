“2009, un an bun pentru Năvodari”

La sfârşit de an, primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a făcut un bilanţ al realizărilor din 2009, despre care a spus că a fost unul bun. „2009 a fost un an bun, în care ambiţiile noastre au făcut ca oraşul să prindă culoare“, a declarat Matei. Asfaltarea a 26 de km de drumuri, amenajarea a peste 4.000 de locuri de parcare, extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pe mai multe străzi, reamenajarea stadionului din localitate şi extinderea Şcolii nr. 3 cu încă un corp sunt doar câteva dintre proiectele cu care administraţia locală năvodăreană se poate mândri în anul care se încheie. „Parcurile existente au fost dotate cu mobilier urban modern, iar în curând, în oraş vor fi amenajate încă două parcuri, pentru care s-au depus cereri de finanţare. De asemenea, pentru a creşte gradul de siguranţă a cetăţeanului în spaţiul public, am montat camere de supraveghere în cele mai importante zone ale oraşului, iar în cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare s-a înfiinţat un Compartiment de Intervenţie rapidă, în vederea păstrării ordinii şi liniştii publice în oraş, în fiecare oră din zi şi din noapte“, a declarat Matei. Edilul şef al localităţii a mai spus că, pentru a economisi bani, lucrările au fost realizate de TSP Ecoterm la jumătate din preţul cu care alte firme ar fi realizat aceleaşi lucrări. „Interesul nostru este să ni se aprobe proiectele pe care le-am întocmit, iar în 2010 am scris foarte multe proiecte pe care le-am depus spre aprobare. Ne dorim ca şi anul următor să avem capacitatea de a atrage fonduri europene şi guvernamentale“, a mai spus Matei. Primarul a precizat că, pentru anul viitor, şi-a propus finalizarea proiectului de reabilitare termică a celor 33 de blocuri pentru care a primit aprobarea din partea Ministerului Dezvoltării, construirea a 120 de apartamente în sistem ANL, construirea altor 33 de apartamente care vor fi vândute în sistem ipotecar tinerilor din localitate, dar şi alte proiecte privind îmbunătăţirea infrastructurii din localitate. Printre programele pe care administraţia locală intenţionează să le deruleze şi anul viitor, primarul le-a enumerat pe cel privind acordarea de tichete cadou cadrelor didactice din localitate, acordarea de rechizite la începutul anului şcolar tuturor elevilor din Năvodari, acordarea de pachete cu ajutoare pensionarilor şi elevilor cu prilejul sărbătorilor, programe lansate de administraţia locală în urmă cu un an şi jumătate.