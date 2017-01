2010 ar putea aduce majorarea TVA

Guvernul ar putea lua măsuri nepopulare de reformă, precum concedieri în sectorul public sau majorarea TVA, la începutul lui 2010, deoarece alegerile prezidenţiale din toamnă întîrzie astfel de decizii necesare în condiţiile agravării situaţiei bugetare, estimează analiştii ING. „Orice decizie dură care trebuie luată este întîrziată de alegerile prezidenţiale de la finalul lui 2009. Aşa că începutul lui 2010 poate aduce măsuri nepopulare pentru a corecta deficitul bugetar (concedieri de angajaţi din sectorul public, creşterea unor taxe precum TVA), care ar putea sufoca fragila revenire pe care o estimăm acum şi ar provoca o contracţie economică şi în 2010”, se arată într-un raport întocmit de analiştii ING. „Totuşi, fără aceste măsuri, 2011 ar putea fi un an cu o creştere economică foarte scăzută”, avertizează economiştii grupului. Analiştii ING se aşteaptă în prezent la o contracţie economică de 7,5% în 2009 şi la o uşoară creştere în 2010, cu 1,6%, dar nu exclud o scădere - cu 1% sau mai mult - în cazul în care guvernul nu ia măsuri dure pentru a contracara deficienţele structurale cu care se confruntă economia sau dacă producţia agricolă va fi foarte slabă. În proiecţia actuală, ING se aşteaptă ca nivelul cel mai de jos al recesiunii să fie atins în România în al treilea trimestru din 2009 şi consideră că o revenire a economiei globale va ajuta doar într-o măsură limitată economia românească, din cauza problemelor generate de politica fiscală slabă. Estimările macroeconomice ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) sugerează că instituţia ia în calcul un deficit bugetar de 6% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru anul viitor, consideră analiştii ING, care avertizează că există mari şanse ca ţinta să fie depăşită, aşa cum s-a întîmplat în acest an cu obiectivul iniţial de deficit, de 4,6% din PIB - extins ulterior la 7,3% din PIB. De altfel, analiştii ING consideră că FMI ar fi trebuit mai degrabă să impună autorităţilor române o ţintă mai dură de deficit pentru acest an. „Chiar dacă şi nivelul de 7% din PIB implică o ajustare mare a deficitului structural, dată fiind contracţia economică severă din acest an, el pune sub semnul întrebării obiectivul de a coborî deficitul public sub 3% din PIB pînă în 2011 şi, în consecinţă, programul de adoptare a euro”, se arată în raport.