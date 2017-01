2010: criză, nunţi, divorţuri şi naşteri celebre

Primele pagini ale revistelor mondene şi ale tabloidelor au fost „bombardate”, în 2010, de divorţuri intens mediatizate, căsătorii de vis sau noutăţi din vieţile celor care au marcat show-biz-ul autohton. Astfel, Nadine s-a căsătorit cu avocatul Dragoş Apostolescu, după o relaţie de cinci ani, ea pregătindu-se acum să nască. Adrian Enache şi Iuliana Marciuc s-au logodit la Balcic, în Bulgaria, în luna iulie, în timp ce Gabriela Vrânceanu-Firea şi primarul Florentin Pandele s-au căsătorit în septembrie.

În luna iulie, Cristian Tabără s-a căsătorit cu Loredana Lascu. Cununia religioasă s-a desfăşurat la Praid, în judeţul Harghita, iar petrecerea de nuntă a avut loc la un restaurant din Odorheiul Secuiesc. Adelina Pestriţu şi Liviu Vârciu au făcut o nuntă ca în poveşti, chiar de Ziua Îndrăgostiţilor, pe 14 februarie 2009 şi au anunţat divorţul, la un an de la cununia religioasă. Lucian Viziru a revăzut-o, după 17 ani, pe fosta sa colegă de bancă, Ema Daniela, motiv suficient pentru cununia civilă şi ceremonia religioasă, pe 17 iulie, dar şi pentru un bebeluş aşteptat în luna februarie 2011. Tot un copil aşteaptă şi Răzvan Fodor şi Irina, care au devenit soţ şi soţie pe 4 septembrie, iar Alina Sorescu şi Alexandru Ciucu au defilat îmbrăcaţi în… prinţi şi prinţese la nunta lor de la Palatul Ştirbei, pe 12 septembrie.

O altă prinţesă, Lia, soţia Prinţului Paul al României, a născut la vârsta de 58 de ani, pe 11 ianuarie, un băieţel care a primit numele de Carol Ferdinand - desigur - al României. Raluca Sandu a născut, pe 9 aprilie, o fetiţă, iar pe 16 aprilie, cântăreaţa Cristina Rus a devenit mămică. Nici soţia lui CRBL, Elena, nu s-a lăsat mai prejos şi a născut, pe 20 august, o fetiţă care poartă numele Ecaterina Alesia.

Tot la maternitate s-a aflat şi cântăreaţa în vârstă de 39 de ani Monica Anghel: ea a născut, pe 10 septembrie, un băieţel, care a primit numele de Aviv Alexandru. Este primul copil al cântăreţei care s-a căsătorit, tot în septembrie, după o relaţie de peste un an cu Gughi, un SPP-ist. Actriţa Monica Davidescu a născut, pe 7 noiembrie, o fetiţă care a primit numele de Dora Maria Davidescu Temişan. Ea se află într-o relaţie de 15 ani cu Aurelian Temişan, oficializată în 2006.

Adriana Bahmuţeanu, soţia lui Silviu Prigoană, a născut, pe 10 decembrie, un băieţel de 3,2 kilograme, acesta primind numele de Eduard. Cuplul mai are un copil împreună, botezat derutant cu numele de Maximus. Însă Prigoană mai are doi băieţi pe care îi strigă ca în arenele antice: Silvius şi Honorius. Fundaşul formaţiei Internazionale Milano şi căpitan al naţionalei României Cristian Chivu a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa, Adelina, a născut, pe 4 noiembrie, la Milano, o fetiţă, care a primit numele de Anastasia.

În februarie, Mădălin Voicu a divorţat de soţia sa, Adriana, cu care locuia de 20 ani. Vocea cultivată a ţiganilor din România are o relaţie de mai mult timp cu pictoriţa Carmen Olteanu, cu care are chiar şi un copil. Fiul celebrului violonist Ion Voicu mai are alţi trei moştenitori. De asemenea, naistul Gheorghe Zamfir a divorţat de soţia sa, Marie Noelle, după un mariaj de 16 de ani, la primul termen al procesului de la Judecătoria Sectorului 1, care a avut loc în octombrie, avocaţii acesteia spunând că o instanţă din Franţa a luat în discuţie cererea de divorţ şi a stabilit ca dosarul să fie judecat acolo.