2010: trenurile vor avea întârzieri de doi ani şi patru luni

În acest an, trenurile de călători sunt programate să întârzie doi ani şi patru luni. Întârzierea medie asumată de CFR SA pentru trenurile de călători care vor circula în 2010 este de cel puţin 1,9 minute pentru fiecare 100 de kilometri parcurşi de un tren. Conform indicatorilor de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare în 2010, raportaţi la toată distanţa care urmează să fie parcursă de toate trenurile de călători, la nivelul întregului an, se acumulează o întârziere totală de 1,22 milioane de minute, adică 20.361 de ore, adică 848 de zile. Acest volum al întârzierilor ar putea fi chiar mai mare. CFR SA precizează că \"acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV pan-european, pe tronsoanele Câmpina - Predeal şi Bucureşti Băneasa - Constanţa\". Anul trecut, trenurile au întârziat în fiecare zi câte 7.144 de minute, potrivit CFR Călători, ceea ce, la nivelul întregului an, se traduce într-o întârziere de 1.190 de ore/zi.