2010, ultimul an de sacrificiu din Sănătate

Liderul Federaţiei “Sanitas”, Marius Petcu, consideră că 2010 ar trebui să fie ultimul an de sacrificiu pentru personalul din sistemul sanitar şi avertizează că, de anul viitor, sindicaliştii vor relua acţiuni de protest pentru a obţine ceea ce li se cuvine. Petcu a declarat că trebuie luate măsuri pentru a opri exodul medicilor şi al asistentelor din România, în condiţiile în care în sistemul sanitar se înregistrează un deficit de 27.000 de persoane. “Vreau să transmit un mesaj de Ziua Naţională a Sănătăţii şi cred că anul acesta ar trebui să fie ultimul an de sacrificiu pentru personalul din sistemul sanitar. Am înţeles că această perioadă de criză trebuie să aducă şi insatisfacţii şi le-am acceptat, considerând că interesul naţional trebuie să primeze, dar acesta este momentul când trebuie să spunem “stop”. După acest an, ne propunem să reluăm acţiunile noastre de recâştigare a drepturilor pierdute şi de a obţine drepturi noi”, a afirmat Petcu. El a mai spus, în numele sindicaliştilor, că este un ultim semnal înainte de a pierde profesioniştii din sistem, care nu mai acceptă condiţiile din sănătatea românească. “Pe un astfel de fond, colegii mei vor fi pregătiţi, dacă nu vor găsi deschidere la CNAS şi Ministerul Sănătăţii, să se mobilizeze şi, prin acţiuni sindicale de protest, poate chiar mai dure decât ne-am obişnuit în ultima perioadă, să putem obţine ceea ce ni se cuvine cu adevărat”, a precizat liderul “Sanitas”. Acesta a subliniat că problema cea mai acută din sistemul sanitar va fi cea a descentralizării, care, dacă nu va fi însoţită şi de o descentralizare a fondurilor, va fi doar o formă mascată de a sacrifica unităţi sanitare. “Asta înseamnă pierderea locurilor de muncă, ceea ce nu este de acceptat. Ne-am propus ca în anul 2010 să nu pierdem niciun salariat din sistemul sanitar şi, dacă se poate, să păstrăm integral drepturile câştigate în ultimii 20 de ani”, a spus Marius Petcu.

CONSILIU NAŢIONAL. El a menţionat că “Sanitas” va organiza, în 15 aprilie, un Consiliu Naţional la care este invitat şi ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, pentru a discuta despre procesul de descentralizare. “I-am sugerat chiar să amâne acest proces de descentralizare până la 1 ianuarie 2011”, a afirmat Petcu. Pentru oprirea exodului de cadre medicale, medici sau asistente, sindicaliştii de la “Sanitas” consideră că ar trebui să fie acordate majorări salariale sau drepturi de natură să îi ancoreze în sistem. Reprezentanţii filialelor locale ale “Sanitas” susţin deciziile luate la nivel naţional, liderii fiind nemulţumiţi de tot ceea ce se întâmplă în momentul de faţă în sistemul sanitar din România. “Vrem să ştim în ce direcţie ne îndreptăm, ce se va întâmpla în Sănătate. În prezent nu avem nicio garanţie că vom avea asigurată partea financiară în semestrul II al anului, de exemplu. Lucrurile trebuie făcute cu transparenţă”, a declarat liderul “Sanitas”, filiala Constanţa, Nicolae Manea. Şi la nivel local, “Sanitas” a acţionat în instanţă o serie de unităţi sanitare, întrucât salariaţii nu şi-au primit toate drepturile, potrivit contractului colectiv de muncă. În următoarea perioadă vor fi acţionate în instanţă Direcţia de Sănătate Publică, Spitalulul Municipal Medgidia, dar şi alte spitale.