2011 aduce în „dar” scumpiri peste scumpiri

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ÎN POLITICA FISCALĂ. Creşterea taxei auto şi a accizelor, posibilitatea ca microîntreprinderile să opteze pentru un impozit de 3% pe venit, contribuţii de sănătate impuse mai multor pensionari, dar şi creşterea plafonului de garantare a depozitelor se numără printre principalele modificări aplicate de la 1 ianuarie 2011. Taxa de poluare auto va fi majorată, din 2011, în medie cu 45-50% faţă de nivelul actual, dar cu o creştere dublă sau aproape triplă pentru vehiculele poluante într-un grad mai ridicat, taxa fiind stabilită în funcţie de vechimea maşinii, capacitatea cilindrică şi gradul de poluare. Cea mai mare valoare a taxei de poluare pentru 2011 va fi de 30.432 euro pentru înmatricularea unei maşini non-euro cu motor de 3.200 de centimetri cubi, veche de 20 de ani. Acciza pentru benzina fără plumb va creşte de la 1 ianuarie cu 15 euro pe tonă, respectiv de la 452 de euro/1.000 litri la 467 euro/1.000 de litri. Pentru motorină, accizele vor urca cu 11 euro pe tonă, de la 347 de euro/1.000 de litri la 358 euro/1.000 de litri. Microîntreprinderile vor avea posibilitatea ca, de la 1 ianuarie, să opteze între plata impozitului de 16% din profit şi o taxă de 3% din venituri. Acest sistem de impozitare se va aplica firmelor care au 1-9 angajaţi şi au obţinut în anul anterior un venit de până la 100.000 de euro. Totodată, plafonul de garantare a depozitelor bancare constituite de către persoane fizice şi juridice va fi majorat, începând cu anul viitor, de la minimum 50.000 euro la cel puţin 100.000 euro.

PENSIONARII, PUŞI LA PLATĂ. Guvernul a decis ca pensionarii cu venituri pornind de la 740 lei şi revoluţionarii, cu excepţia celor răniţi, să achite contribuţii sociale de sănătate. Astfel, din 1 ianuarie, ei vor fi obligaţi să achite contribuţii de 5,5% la Fondul asigurărilor de sănătate. Contribuţia la sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) va creşte cu jumătate de punct procentual anul viitor, la 3% din veniturile brute ale salariaţilor.

ALTE MODIFICĂRI IMPORTANTE. Alte modificări importante se referă la creşterea impozitului cu aproape 100% pentru vehiculele de transport marfă de peste 12 tone şi pentru combinaţiile de autovehicule (vehicule articulate sau trenuri rutiere) de aceeaşi capacitate. De exemplu, pentru un vehicul cu două axe cu o masă de 15-18 tone cu suspensie pneumatică sau echivalent care asigură servicii de transport exclusiv intern, impozitul creşte de la 278 lei în acest an la 517 lei pentru 2011. Dacă vehiculul are alt sistem de suspensie taxa va fi majorată de la 630 lei la 1.169 lei. În cazul în care maşina respectivă transportă marfă în străinătate, taxa creşte de la 397 lei la 517 lei (suspensie pneumatică), respectiv de la 899 lei la 1.169 lei (alt tip de suspensie). Limitele de despăgubire pentru asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) vor creşte cu 40-50% în 2011 comparativ cu valorile din acest an. Pentru pagube materiale, limita de despăgubire va fi majorată cu 50%, la 750.000 de euro, comparativ cu 500.000 de euro în 2010. Indemnizaţia de şomaj va reprezenta, începând cu anul viitor, 75% din valoarea indicatorului social de referinţă, de 500 lei, şi nu va mai fi raportată la salariul minim, majorat la 670 lei, aceeaşi modificare de calcul urmând să fie aplicată şi pentru absolvenţii care vor primi ajutor de şomaj. Salariile de bază din sectorul public vor fi majorate anul viitor cu 15% raportat la nivelul din luna octombrie, iar salariul de bază minim brut pe ţară va creşte de la 600 lei la 670 lei. Proiectul legii salarizării unitare prevede că salariile de bază din sectorul public vor creşte în 2011 cu 15%, dar vor rămâne şi în aceste condiţii cu 13,75% mai mici faţă de luna iunie 2010, când au fost reduse de Guvern, fără ca noul nivel să mai fie modificat până la sfârşitul anului viitor. Tot din ianuarie se vor aplica şi legile salarizării unice şi ordonanţa de urgenţă privind creditele populaţiei, promulgate marţi de preşedintele Traian Băsescu, după ce Curtea Constituţională a decis că actele normative respectă prevederile Constituţiei.

Mamele vor avea posibilitatea să opteze şi pentru un concediu de creştere a copilului pentru o perioadă de doi ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, mamele vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru creşterea copilului, mamele nu vor mai beneficia de acest stimulent. Stimulente nu vor fi acordate nici mamelor care optează pentru concediu de doi ani cu indemnizaţie maximă de 1.200 lei.