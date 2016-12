2012, cel mai bun sezon din ultimii trei ani!

Efectele crizei economice, care au afectat puternic turismul de pe litoralul românesc în ultimii ani, par să fi dispărut. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin, numărul turiştilor aflaţi în această perioadă pe litoral este cu 20% mai mare decât anul trecut. „A crescut numărul de turişti pe litoral în acest moment faţă de anul trecut cu 20%. Este cel mai bun sezon, până în acest moment, în comparaţie cu ultimii trei ani. De când a început criza, nu am mai avut un început de vară atât de bun. De câteva weekenduri avem grad de ocupare foarte mare, în primul rând în staţiunea Mamaia, unde stăm foarte bine din acest punct de vedere”, a declarat Martin, în cadrul şedinţei Consiliului director al ANAT, care a avut loc, weekend-ul trecut, în staţiunea Mamaia. Ea a precizat că a crescut şi numărul turiştilor care vin pe litoral prin agenţiile de turism, tot cu 20%. Referitor la informaţiile privind majorarea tarifelor pe litoral, preşedintele ANAT a ţinut să menţioneze că este vorba doar de preţul la recepţie, nicidecum de cel al pachetelor achiziţionate prin intermediul agenţiilor de turism.

„TARIFUL FRAIERULUI” „La recepţie sigur cresc tarifele pentru că se intră în sezon, iar pe măsură ce ne apropiem de vârful de sezon, cererea este mai mare. Aşa cum am spus întotdeauna, tariful de recepţie este numit „tariful fraierului”, de aceea sunt şi foarte puţini cei care vin la recepţie, în general amatorii merg către agenţii”, a spus Martin. Ea a explicat că principalul motiv pentru care tarifele vacanţelor prin agenţiile de turism nu cresc îl reprezintă faptul că acestea încheie contracte cu hotelierii (pentru vacanţele vândute) în anul anterior sezonului, la Bursa Litoral, iar tarifele contractate atunci nu se pot modifica, pachetele fiind deja puse în vânzare. De asemenea, preşedintele ANAT a atras atenţia asupra pericolului la care se expun turiştii care achiziţionează vacanţe prin intermediul site-urilor de reduceri care oferă spre vânzare vacanţe fără a avea licenţă de turism. „ANAT a demarat de câteva luni o campanie împotriva acestor site-uri. Am solicitat reglementarea respectivei activităţi şi modificarea legislaţiei, în sensul ca toate aceste site-uri care vând şi vacanţe, servicii turistice, să se supună rigorilor legii”, a afirmat preşedintele ANAT. Ea a precizat că turistul care achiziţionează o vacanţă sau alte produse turistice de pe site-urile de reduceri nu are nicio garanţie că va beneficia de serviciile pentru care a plătit şi că nu va putea să-şi recupereze banii dacă va fi înşelat.