2012: sărbători legale în weekend

În condiţiile în care ţara noastră se numără printre statele cu cele mai puţine zile libere legale, majoritatea românilor aşteaptă cu sufletul la gură cele 11 sărbători legale, acestea fiind adevărate guri de aer prospăt în programul lor încărcat. Din păcate, în acest an, patru din cele 11 zile libere prevăzute în Codul Muncii sunt în weekend, ceea ce înseamnă că vom beneficia doar de şapte zile libere în afară de sfârşitul de săptămână. Primele au fost 1 şi 2 ianuarie, care au picat, în acest an, în zilele de duminică şi luni. Următoarele sărbători legale vor fi prima şi a doua zi de Paşte (care vor fi duminică şi luni), 1 Mai, Ziua Internaţională a Muncii (marţi), 3-4 iunie, prima şi a doua zi de Rusalii (duminică şi luni), Adormirea Maicii Domnului, 15 august (miercuri), 1 Decembrie, Ziua Naţională a României (sâmbătă) şi prima şi a doua zi de Crăciun, 25-26 decembrie (marţi şi miercuri). Persoanele care aparţin altor culte religioase decât cele creştine au dreptul la două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale. Lista sărbătorilor legale ar putea fi completată cu alte două zile, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) şi 10 mai (Ziua Independeţei). Cele două propuneri legislative au trecut la sfârşitul anului trecut de Senat şi se află spre adoptare la Camera Deputaţilor, for decizional.