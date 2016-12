2013 - anul insolvenţelor spectaculoase

S-a terminat cu rostogolitul datoriilor! În 2013, bancherii vor începe să ceară insolvenţa datornicilor, avertizează administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza. „Băncile nu îşi mai permit un asemenea lux, în al patrulea sau al cincilea an de criză. N-au făcut nimic până acum, dar deja băncile-mamă pun presiune, întrucât Europa se zbate într-o recesiune prelungită. Au tot rostogolit datoriile, le-au ascuns pe sub covor, dar nu mai ţine”, spune Borza. În opinia sa, curăţenia portofoliilor de activele toxice este absolut necesară, dar greu de realizat, întrucât lipsesc resursele interne: „Acţionarii sunt presaţi să majoreze capitalul, dar nici ei nu mai au bani”. Remus Borza se aşteaptă la insolvenţe în toate zonele economiei, cu precădere în industrie, retail, bricolaj şi electronice - electrocasnice. „Va fi un an spectaculos din punctul de vedere al intrărilor în incapacitate de plată. Termoelectrica şi Compania Naţională a Huilei vor fi doar câteva dintre numele mari. Vor fi surprize; vor pune lacăt pe uşă firme la care nu ne-am fi gândit niciodată şi nu neapărat pentru că ar avea probleme insurmontabile, ci pentru că insolvenţa a devenit o modă (şi nu neapărat în sensul rău al cuvântului)”, conchide Borza. Anul trecut au spus „Piua!” mai multe firme cu rezonanţă în piaţa autohtonă, precum Minimax Discount, lanţ controlat de omul de afaceri Dinu Patriciu, şi Romstrade, firma afaceristului Nelu Iordache.