2013 - buget aproape dublu pentru Sănătate

CINE IA MAI MULT Pe România o aşteaptă un an greu. Pe lângă prostiile făcute de guvernările portocalii, care au bulversat finanţele ţării cu tot felul de taxe inutile, cum ar fi majorarea TVA, care a făcut mai mult rău decât bine, Guvernul trebuie să înceapă acum să deconteze şi „facturile” către creditorii noştri (FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială). În acest condiţii, fără a mai ţine cont de faptul că ne aflăm într-o criză financiară pe fond, Executivul Ponta trebuie să împace şi capra, şi varza, dar să şi aducă o uşoară îmbunătăţire a nivelului de trai. Din puţinul pe care-l are, Guvernul a găsit resursele pentru a susţine motoarele de dezvoltare a ţării. Potrivit cifrelor Ministerului Finanţelor, bugetul Ministerului Sănătăţii va înregistra cea mai mare creştere procentuală de buget dintre toate ministerele pentru 2013. Una însemnată, ţinând cont că domeniul sănătăţii a fost vitregit de guvernele PDL. Guvernul Ponta a decis să-i acorde Ministerului Sănătăţii (MS) o creştere a bugetului din acest an cu 80,95%. Astfel, în 2013, Ministerul ar putea primi 8.675.192.000 de lei, faţă de 4.794.174.000 de lei - execuţia bugetară pentru 2012. Buget majorat va avea şi Ministerul Transporturilor, care va primi cu 40,7% mai mult decât anul trecut. Astfel, bugetul Transporturilor va fi în 2013 de 7,30 miliarde lei, faţă de 5,19 miliarde lei cât a avut în 2012. O majorare de buget va avea şi Educaţia, al cărei buget a fost suplimentat cu 6%. La capitolul scăderi avem Justiţia şi Internele, cărora li s-au alocat cu 1,93% mai puţini bani, respectiv 3,91%. Cea mai mare diminuare de buget o va resimţi Agenţia Naţională de Integritate, căreia i s-a redus bugetul cu 17,36%, faţă de cel care l-a avut anul trecut.

DEFICIT Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că Guvernul este pregătit să prezinte Parlamentului forma finală a bugetului de stat pe 2013, dar nu înainte ca Executivul să-l aprobe în şedinţa de miercuri. Premierul a spus că, cel mai probabil, proiectul de buget va ajunge joi dimineaţă în Parlament spre aprobare. Potrivit spuselor sale, principalii parametri economici, respectiv ţinta de deficit bugetar, cheltuielile sau ţinta de creştere economică, au fost agreaţi, în principiu, cu partenerii străini (FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială). „Trebuie să fie un buget realist, nu doar cu speranţe”, a subliniat premierul, cel care, săptămâna trecută, afirmase că, la sfârşitul anului, fiecare român va fi dator cu 150 de euro, pentru că vom cheltui cu 3 miliarde de euro mai mult decât producem. Asta pentru că, potrivit datelor prezentate, ieri, de Ministerul Finanţelor, bugetul de stat pe 2013 va avea un deficit de 18,176 miliarde de lei, pe fondul unor venituri proiectate la 98,182 miliarde de lei şi al unor cheltuieli de 116,36 miliarde de lei.

CIFRE Potrivit lui Ponta, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14,638 miliarde de lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care 2,125 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 10,39 miliarde de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităţilor, 368,3 milioane de lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 1,754 miliarde de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, a afirmat că proiectul de buget prevede o decalare a creşterii accizelor de la 1 iulie la 1 aprilie. Chiţoiu a precizat că proiectul de buget pentru anul 2013 presupune o ajustare a impozitării, în sensul simplificării acesteia pentru IMM-uri şi microîntreprinderi care au cifra de afaceri sub 65.000 de euro.