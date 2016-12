„2013 - un an greu în Sănătate!”

Managerii multor spitale din ţară se gândesc cu groază la anul 2013 în sistemul sanitar, în condiţiile în care finanţarea, aşa cum s-a anunţat (din banii, în plus alocaţi Sănătăţii, se vor achita doar datoriile spitalelor), nu face altceva decât să ţină unităţile sanitare doar la linia de plutire, şi nimic mai mult, în ciuda faptului că nevoile sunt numeroase. „Va fi un an foarte greu în Sănătate! Mă îngrijorează, dincolo de finanţarea Casei de Asigurări de Sănătate, faptul că nu există bani pentru investiţii”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - cea mai mare unitate sanitară din judeţ - dr. Dan Căpăţână. „Sănătate” de cea mai bună calitate - pentru care întreaga lume militează - nu se poate realiza fără banii necesari. Cu sumele destinate Sănătăţii în 2013, unităţile sanitare cu paturi nu se vor putea dezvolta, ci se va asigura doar minimul necesar, astfel încât spitalele să nu-şi tragă obloanele. „Măcar să avem deschiderea legală pentru parteneriate public-private, să avem posibilitatea să accesăm fonduri europene”, spune managerul SCJU, care explică faptul că doar aşa spitalele pot oferi mai mult pacienţilor. În condiţiile date, nici în 2013 pacienţii nu trebuie să aştepte mai mult de la spitale. Şi în continuare ei trebuie să contribuie la susţinerea spitalelor, atunci când sunt internaţi, întrucât unităţile nu au sumele necesare pentru o aprovizionare corespunzătoare, a tuturor medicamentelor. Managerul SCJU, dr. Căpăţână, a recunoscut că bolnavii îşi cumpără multe dintre medicamente pentru că „acesta este nivelul de finanţare a spitalului”. Dacă iniţial vestea potrivit căreia spitalele de rang 1A (deci spitalele care pot trata cazurile cele mai complexe din punct de vedere medical) vor primi, pentru un caz ponderat, 1.800 de lei, creşterea fiind de la 1.400 - 1.600 lei, i-a bucurat pe unii manageri de spitale, pe parcurs, ei au ajuns la concluzia că, în ciuda creşterii, veniturile vor fi nemodificate. Explicaţia este simplă, spune managerul SCJU: „Dacă se va modifica algoritmul de calcul, nu se va schimba nimic din punct de vedere financiar pentru noi. Banii vor fi aceiaşi”. Nu de mult, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, atrăgea atenţia managerilor de spitale că vor fi înlocuiţi din funcţii dacă vor înregistra, consecutiv, datorii timp de trei luni; la unele spitale au fost descoperite spitalizări fictive, astfel irosindu-se banii Sănătăţii. „Să înceapă cu schimbările de acum pentru că se ştie cine a cheltuit inutil banii. De ce trebuie să suferim noi, încă un an, pentru că alţii au comandat ce au vrut, cât au vrut şi când au vrut. Noi am înţeles criza şi i-am pus şi pe pacienţi să cumpere. Nu este corect”, a spus dr. Căpăţână. Cât priveşte banii Sănătăţii care s-au dus pe apa sâmbetei ca urmare a spitalizărilor false, managerul SCJU Constanţa a explicat că „internările s-au făcut şi se fac pentru că situaţia o impune, fapt ce poate fi demonstrat în orice moment, la Constanţa, la SCJU”. „Cine face internări fictive, să răspundă!”, a adăugat dr. Căpăţână.