2013, anul cu cel mai mare buget din istoria CNAS!

Deşi se anunţau vremuri grele, 2013 a fost considerat anul cu cel mai mare buget din istoria Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, jr. Dragoş Poteleanu. Este adevărat că bugetul nu a permis acoperirea necesităţilor, fapt resimţit cel mai mult de pacienţi, însă, chiar şi în aceste condiţii, oficiali ai CNAS sunt de părere că în sistem au fost rezolvate multe probleme. Atât la nivel naţional, cât şi local, s-a reuşit aducerea la zi a plăţilor pentru medicamentele şi materialele sanitare din farmacii şi pe programe de sănătate, astfel încât România respectă termenele de plată impuse de Directiva pentru combaterea plăţilor întârziate, transpusă în Legea 7/2013, iar din februarie 2014 facturile la medicamente se vor plăti la 60 plus 30 de zile. „Acest lucru reprezintă un pas înainte comparativ cu situaţia anilor 2009, 2010 şi 2011. În România, peste 7.500 de pacienţi primesc gratuit tratament oncologic aprobat de CNAS. Totodată, în septembrie 2013, pentru prima dată, lista de aşteptare pentru medicaţia de specialitate a fost redusă la zero. Nu în ultimul rând, au fost eliminate listele de aşteptare pentru tratamentul hepatitei B şi C, dar şi pentru dispozitivele medicale”, declară jr. Poteleanu. Majoritatea spitalelor au fost mai bine finanţate decât în anul precedent, iar 2014 se anunţă un an mai bun la acest capitol. Dacă în 2013 au fost alocate spitalelor din România opt miliarde de lei, în 2014 se anunţă o finanţare de 8,297 miliarde lei. Şi spitalele constănţene s-au bucurat de o finanţare mai mare, potrivit preşedintelui/director al CJAS. De exemplu, cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - a primit (pentru spitalizare), în 2013, 109 milioane lei, în vreme ce în 2012 valoarea era de 89 milioane lei. Jr. Poteleanu a asigurat că finalul de an nu va fi unul cu probleme pentru nicio unitate sanitară cu paturi din judeţ. Totodată, el a spus că nici laboratoarele de analize medicale n-ar trebui să aibă probleme.