2013, anul investiţiilor cu bani europeni în Constanţa

13:36:41 / 28 Decembrie 2013

Lucrurile se misca prea incet

Dar se sapa mul peste tot dar se lucreaza in ritm de melc. Cateodata vei muncitori carese bat de musca in jurul unei betoniere mica. Concomitent trebuia inceputa si evacuarea tiganilor din zona care nu au nici un fel de act pe casele in care stau si renovarea caselor in stilul vechi. Proiectele arata bine dar trebuie urgentate. Cat despre 10 mil EUR pentru reabilitarea caminului de batrani costurile sunt prea umflate.