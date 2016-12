2013 este anul echipei CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa nu mai poate rata, practic, titlul de campioană naţională la volei masculin, după ce s-a impus în primele două meciuri ale finalei cu SCM U. Craiova, cu scorul de 3:0 şi 3:1. Partidele găzduite de Sala Sporturilor din Constanţa, luni şi marţi, au arătat din nou că Tomis este cea mai bună echipă din ţară la ora actuală şi că nimic nu o mai poate opri din cursa spre câştigarea titlului şi a Cupei României. Voleibaliştii constănţeni speră să încheie conturile încă din primul meci de la Craiova, programat luni, 15 aprilie, de la ora 20.00, sau măcar din al doilea, cel de marţi, 16 aprilie (ora 19.30), dacă va fi necesar. În cazul în care, după meciurile de la Craiova, scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc la Constanţa, pe 21 aprilie.

SCM U. Craiova a confirmat la Constanţa că este o finalistă merituoasă, fiind prima echipă care ia un set Tomisului în acest play-off! Marţi, oltenii au dominat setul al doilea şi au câştigat în prelungiri, scor 26:24. „Am făcut prea multe greşeli în startul setului secund. De aceea Craiova a reuşit să acumuleze un avans de patru-cinci puncte. Este foarte important că am reacţionat şi am revenit la 23 egal de la 18:23, apoi am avut ghinion şi nu am putut închide setul”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, sub comanda căruia formaţia constănţeană a obţinut numai victorii în acest an. „Cu excepţia setului al doilea, în care am jucat destul de slab, însă şi Craiova a arătat cel mai bun volei din meciurile contra noastră, cred că ne-am făcut foarte bine treaba. Am spus-o şi înainte de finală: nici o finală nu este uşoară, chiar dacă ai echipă mai bună şi jucători mai valoroşi. Este greu să câştigi atâtea meciuri la rând, să joci mereu la un nivel înalt”, a adăugat libero-ul Marko Samardzic. „Trebuie să recunosc că am făcut toate eforturile să ne ridicăm la valoarea celor de la Constanţa, dar din păcate atâta am putut. Diferenţa se face la valoarea individuală a jucătorilor. Ei au jucători internaţionali, mulţi dintre ei străini, cu multe meciuri în campionate importante din Europa. Mă bucur că am reuşit să facem faţă unei asemenea echipe şi că am câştigat un set astăzi (n.r. - marţi). Am spart o barieră şi sper să ne dea mai multă încredere pentru meciurile de la Craiova”, a spus antrenorul principal al echipei oltene, Dănuţ Pascu.