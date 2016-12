2013, România: an de creştere economică

Deşi prognozele pentru economia europeană/mondială sunt înconjurate de pesimism, tonul găunos al analiştilor prevestind o contracţie economică de încă un an, Coface România face notă discordantă şi anunţă că estimările privind economia ţării noastre vor creşte în acest an cu 1% - 1,5% şi chiar 2%, dacă luăm în considerare efectul generat de sectorul agricol. FMI a îmbunătăţit recent prognoza de creştere economică a României pentru acest an la 2% şi la 2,25% anul viitor, pe fondul unor exporturi mai puternice în primul semestru şi al unei producţii agricole mai bune. Ministrul delegat al Bugetului, Liviu Voinea, a declarat anterior că estimarea de creştere economică pentru acest an a fost ridicată, în urma discuţiilor cu FMI, de la 1,6% la 1,9%, Guvernul estimând însă pentru sfârşitul anului un avans al PIB peste noua ţintă. Potrivit reprezentanţilor Coface, însă, deşi există semnale favorabile de creştere în 2013, cu un an agricol bun, acestea nu sunt resimţite în economia reală de către firme, care se confruntă în continuare cu multe probleme, cele mai importante fiind lipsa de lichiditate şi accesul dificil la creditare. „În 2013, în ciuda semnalelor bune de creştere a PIB, cu un an agricol care se anunţă bun, nu le resimţim în economie, toate companiile confirmă că acesta este un an mai greu decât cei anteriori, toţi se plâng de lipsa de creditare, de lichiditate, de sarcina pe care au preluat-o de a finanţa, la rândul lor, alte companii prin activitatea lor comercială. Nu vedem în continuare o îmbunătăţire, din contră, când companiile mari intră în insolvenţă, începi să te întrebi cum va arăta peste câţiva ani această ţară", a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, country manager Coface, Constantin Coman. El a arătat că economia românească este legată de ţările din zona euro, aflate însă în continuare în recesiune. Coman spune că, deşi avansul exporturilor a fost motorul creşterii economice în primul semestru, aceasta nu se vede în economie, unde consumul a scăzut „fabulos“.