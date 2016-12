2014 aduce schimbări importante în Învăţământ

Noul an aduce schimbări importante în Învăţământ, unele mult aşteptate, atât de către profesori, cât şi de elevi. Astfel, admiterea în liceu se va face pe baza mediei la evaluarea naţională în pondere de 75%, faţă de 50% cât era în anii trecuţi, scăzând astfel la 25% ponderea notelor din ciclul gimnazial. O noutate este adusă şi la admiterea la facultate. Unităţile de învăţământ superior nu mai vor ţine cont la admitere de notele din liceu ale candidaţilor. Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 13 iunie 2014, iar în perioada 16 - 18 iunie va avea loc înscrierea la evaluarea naţională. Anul 2014 aduce pentru prima dată simularea examenului de bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a, introdusă de ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, cu speranţa că elevii vor acorda o mai mare atenţie examenului maturităţii. Asta după ce, în ultimii ani, tinerii nu au demonstrat prea mare interes pentru aceste examen, promovabilitatea scăzând vertiginos, după introducerea camerelor de supraveghere din clase. Tot din 2014, vor avea loc evaluări la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Legea educaţiei naţionale prevede introducerea a trei noi evaluări la nivel naţional, cu subiecte unice: la finalul claselor a II-a (scris-citit și matematică), a IV-a (evaluare prin eşantionare la limba română/ limba maternă - înţelegerea textului scris şi matematică) şi a VI-a (două probe transdisciplinare: limba română şi limba modernă I, matematică şi ştiinte). Până în prezent, aceste evaluări s-au făcut în sistem pilot, pe un eşantion de şcoli. Tot din 2014 se modifică şi cadrul general privind admiterea în anul I în învăţământul superior şi nu vor mai fi luate în calcul notele din liceu. Până acum, luarea în calcul a notelor din liceu era lăsată la latitudinea organizatorilor examenului de admitere, respectiv a facultăţilor. Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu a precizat că universităţile vor putea stabili, pe lângă acest nou cadru general, criterii specifice pentru admiterea la licenţă, master sau doctorat. Astfel, universităţile pot lua în continuare în calcul, la admiterea la licenţă, media la bacalaureat sau notele la unele probe din acest examen. Un alt act normativ acordă dreptul absolvenţilor învăţământului profesional să continue studiile liceale la forma de învăţământ cu frecvenţă. Legea educaţiei naţionale acorda posibilitatea absolvenţilor învăţământului profesional care promovau examenul de certificare a calificării profesionale să urmeze cursurile învăţământului liceal doar la forma cu frecvenţă redusă. Elevii din învăţământul profesional beneficiază şi ei de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, după ce reducerea era acordată doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal. De asemenea, a fost extins sprijinul financiar acordat elevilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi la elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate. Din 2014, cadrele didactice netitulare calificate care obţin la concursul naţional unic de titularizare cel puţin nota 7, având astfel posibilitatea să ocupe un post de titular, vor putea să facă acest lucru în şase ani. Până în prezent rezultatul la concursul de titularizare era valabil doar trei ani, iar concursul trebuia susţinut din nou dacă nu erau disponibile posturi în acest interval, iar anterior, candidaţii trebuiau să susţină concursul an de an dacă nu obţineau şi post în urma promovării cu minim 7. În învăţământul superior vor fi aplicate noi măsuri ce privesc finanţarea pe baza indicatorilor de calitate, şi nu pe baza ierarhizării şi clasificării universităţilor, şi creşterea rolului Consiliului Naţional al Rectorilor, care devine, prin lege, partener de dialog social al Ministerului Educaţiei. Totodată, se introduc modalităţi suplimentare de alocare a fondurilor către universităţi, dându-se posibilitatea agenţilor economici şi institutelor de cercetare să finanţeze studiile de doctorat. De asemenea, s-a asigurat cadrul legal pentru ca specialişti din diverse domenii de activitate să ocupe funcţii didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.