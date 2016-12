2014, un an dificil pentru producătorii de vinuri

Anul 2014 a fost un an dificil pentru producătorii de vinuri, din cauza ploilor, iar Casa de Vinuri Cotnari s-a confruntat cu investiții mai mari în vița de vie, pentru susținerea producției, a declarat, sâmbătă, Ștefan Timofti, somelier-manager de evenimente la Casa Cotnari, cu ocazia unui seminar de specialitate la Târgul Internațional de Vinuri Good Wine, găzduit de Romexpo. „Anul 2014 a fost un an foarte dificil. Anul dificil înseamnă mai multă investiție în vie, mai multe tratamente, deoarece a fost un an ploios. La Drăgășani grindina a rupt vița de vie. A fost un an foarte greu. S-a investit foarte mult în vie, cred că investițiile s-au dublat în acest an față de anii trecuți, dar totuși am reușit să scoatem o producție foarte bună. S-a recoltat foarte bine și acum așteptăm să vedem cum se naște vinul. A trecut o lună de când noile vinuri sunt în macerare, în fermentare”, a spus Timofti. Acesta a explicat că societatea administrează, între altele, 350 de hectare de viță de vie plantată în 2007, împărțită în 50 de hectare de Grasă de Cotnari, 50 de hectare de Fetească Albă. Suprafețele pentru soiuri aromate acoperă o suprafață de 150 de hectare, din care pe 75 de hectare sunt distribuite sortimentele Tămâioasă Românească, Busuioacă de Bohotin, iar soiul Fetească neagră este cultivat pe 100 de hectare. „Grasa de Cotnari este un soi tradițional românesc, un soi care există de peste 600 de ani în podgorie la noi. Este un soi de strugure care poate da naștere la vin sec, vin demi-dulce sau dulce. Caracteristica principală este că dezvoltă o aciditate foarte bună, ceea ce îl menține foarte mult timp în sticlă, în ani. Mai avem vinul Colocviu la Moscova, care de fapt este Grasă de Cotnari. Grasa de Cotnari este singurul soi de strugure din România amintit în toate cărțile de specialitate internaționale. Avem patru vinuri din gama Colocviu. Colocviu la Atena, Colocviu la Roma, Colocviu la Moscova și Colocviu la Paris”, a explicat Timofti.