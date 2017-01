2016 a fost un an fructuos pentru BC Athletic Constanța

Baschet Club Athletic Constanța a organizat vineri la prânz ultima conferință de presă din 2016, prilej excelent pentru a trage concluziile și pentru a prezenta pe scurt bilanțul unui an foarte bun. Au participat cei doi antrenori, doi jucători și team-managerul Andrei Talpeș.

„Anul viitor vom sărbători 10 ani de la înființare, 10 ani de muncă și de eforturi destul de mari, iar copiii de atunci au ajuns aproape seniori. 2016 a fost un an foarte bun pentru noi, în primul rând din punctul de vedere al evoluției copiilor. Ne-am propus ca ei să joace în Liga 1 de seniori, un proiect de mare viitor pentru clubul nostru. Pentru 2017, îmi doresc să ne batem la o medalie cu echipa U-18, iar în Liga 1 să continuăm seria de meciuri bune și să progresăm. Aș vrea să intre în vizorul loturilor naționale cât mai mulți jucători de la Athletic Constanța, pentru că aceasta ar însemna adevărata performanță, ca și ajungerea în lotul unei echipe de seniori. În încheiere, aș vrea să mulțumesc publicului pentru susținere, îi așteptăm alături de noi și la anul, pentru că ei sunt plusul de care avem nevoie tot timpul. Le urez Sărbători Fericite, multă sănătate și la anul să ne bucurăm împreună de succesele baschetului constănțean!”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„2016 a fost un an mai mult decât fructuos. Evoluția în Liga 1 a fost foarte bună, din punctul meu de vedere. Copiii, care alcătuiesc baza lotului, au răspuns mult peste așteptările noastre și sperăm să menținem acest ritm și în partea a doua a campionatului. Ne dorim ca în 2017 atât echipa să progreseze, cât în special jucătorii foarte tineri”, a adăugat antrenorul secund Bogdan Ivanovici.

„A fost un an destul de greu, pentru că ne-am înscris în Liga 1 iar foști copii pe care i-am învățat baschet au ajuns colegii mei de echipă. Am avut și meciuri bune, și meciuri rele, dar sper să învățăm cât mai multe de la fiecare meci și de la fiecare antrenament, ca să nu mai facem de fiecare dată aceleași greșeli. Nu trebuie să grăbim lucruruile, e bine ca proiectul nostru să meargă așa cum l-am planificat. Fanilor le mulțumim pentru sprijin, iar pentru 2017 le promitem cât mai multe victorii și îi așteptăm la sală în număr cât mai mare. Sărbători Fericite!”, a spus experimentatul jucător Adrian Trandafir.

„M-am apucat de baschet doar ca să fac mișcare, nu mă așteptam atunci să ajung la nivelul de acum. Nu știu dacă m-am obișnuit cu ritmul meciurilor de seniori, dar cred că este o experiență frumoasă. Aș vrea ca de anul viitor să am un ritm mai bun la antrenamente, iar la U-18 să jucăm la turneul final și chiar să terminăm pe podium. Îmi doresc ca fanii să fie în continuare alături de noi, pentru că avem mare nevoie de ei”, a afirmat juniorul Cătălin Miloș.

„2016 a fost un an plin, un an frumos, dar deloc ușor. Cred că am făcut față cu bine tuturor provocărilor și sunt mândru de ceea ce am realizat până acum. Baschet Club Athletic este un proiect sănătos și mă bucur că orașul Constanța are din nou o echipă de baschet. Ușor-ușor o să revenim din nou acolo unde ne este locul, în elita baschetului românesc. Să nu uităm ceva extrem de important: această echipă este formată 100 % din jucători constănțeni, iar clubul nostru crește de aproape 10 ani baschetbaliști, promovează performanța în Constanța. Sunt mândru că fac parte din acest proiect. Pentru 2017 să ne așteptăm la foarte multă muncă. Va trebui să ne dozăm bine forțele și eu zic că va fi un an bun. Mulțumim fanilor pentru susținerea lor necondiționată! Fără ei nu puteam acumula victoriile pe care le-am obținut și aș vrea să fie în continuare alături de noi, pentru că nu îi vom dezamăgi. Sărbători Fericite alături de cei dragi!”, a spus și team-managerul Andrei Talpeș, care a precizat că jucăriile donate de publicul prezent la All Star Game, dar și multe alimente și dulciuri, au ajuns la peste 150 de copii din satul Viișoara, „am considerat că acolo era foarte mare nevoie de ele”.

ALEXANDRU OLTEANU, ANTRENOR LA NAȚIONALA U-16

Săptămâna aceasta, echipa națională U-16 a României, antrenată de Alexandru Olteanu, a participat la Balkanic Next Star Cup 2016, turneu ajuns la a treia ediție și desfășurat în Arena de Baschet din Capitală. „Am reușit prima victorie cu această echipă, care a avut o evoluție peste așteptările tuturor. Am făcut meciuri bune și cu Turcia, și cu Serbia și cu Ungaria, dar din păcate am pierdut, am reușit să învingem doar Bulgaria. Eu zic că suntem pe un drum bun și creșterea baschetului românesc începe să se vadă. Îl felicit pe Alexandru Unitu (n.r. - singurul jucător de la BC Athletic selecționat la naționala U-16), care s-a descurcat foarte bine. El este într-o creștere vizibilă și cred că anul viitor ne va aduce mai multe lucruri frumoase”, a precizat Olteanu.

Citește și:

Show de zile mari în All Star Game-ul baschetului constănțean

Victorie fără emoții pentru BC Athletic Constanța

Sărbătoarea baschetului constănțean, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor

Eșec în ultimele secunde pentru BC Athletic Constanța

BC Athletic începe returul în Sala Agronomia