Va fi declarat 2016 cel mai cald an din istoria planetei noastre? Temperatura medie la suprafața Pământului în 2016 a fost mai mare cu aproximativ 1,2°C în raport cu era pre-industrială. În 2015, anul care a stabilit precedentul record, temperatura era cu 1°C mai mare. Printre cauzele probabile ale acestui record, fenomenul climatic El Nino, dar și nivelul fără precedent al concentrațiilor principalelor gaze cu efect de seră în atmosferă, punctează Agerpres. Cifre alarmante, dar care uneori sunt dificil de înțeles. A realiza o reprezentare concretă a realității încălzirii globale este adesea o provocare. Totuși, aceasta este cheia pentru a emoționa și a face pe fiecare să înțeleagă urgența situației, scrie „Le Figaro“, prezentând câteva grafice animate foarte grăitoare ce reflectă evoluția fenomenului încălzirii globale. Climatolog la University of Reading (Marea Britanie) și membru al Grupului de experți interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Ed Hawkins a dezvoltat un model grafic ce arată cât de repede se încălzește planeta din 1850 încoace. Pentru fiecare an, începând cu 1850 (data începerii primelor măsurători de temperatură fiabile), el a luat temperatura medie globală înregistrată în fiecare lună, pe baza măsurătorilor făcute de institutele naționale. Rezultatul este izbitor: în mai puțin de un minut, animația în cercuri permite să se vadă bine cât de repede crește temperatura planetei pentru a se apropia de 1,5°C (primul cerc roșu) și 2°C (al doilea cerc roșu). Aceste două cercuri reprezintă limitele stabilite de acordul de la Paris încheiat la conferința ONU dedicată schimbărilor climatice COP 21, desfășurată în 2015 la Paris. Bazându-se pe același principiu, un alt grafic folosește datele furnizate de Institutul Goddard pentru Studii Spațiale din cadrul NASA. Acest laborator dedicat studiului încălzirii globale este dotat cu unele dintre cele mai puternice supercomputere din lume și analizează într-o manieră continuă temperaturile de suprafață ale planetei noastre, obținute de 1.000 de stații meteorologice din întreaga lume, precum și date obținute prin satelit. Acest grafic permite vizualizarea evoluțiilor pe termen lung, cele mai importante pentru a înțelege schimbările profunde care afectează planeta Pământ.