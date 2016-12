21 de ani - vârsta legală pentru cumpărarea ţigărilor, la New York

Primăria New York-ului a emis o lege care ridică de la 18 la 21 de ani vârsta legală de la care tinerii pot cumpăra ţigări, fiind primul mare oraş american care ia o astfel de măsură. Această nouă lege, care priveşte atât tutunul, cât şi ţigările electronice, va intra în vigoare după şase luni de la semnarea ei de către primar.

Începând din mai 2014, tinerii vor trebui deci să prezinte un document de identitate care să ateste că au cel puţin 21 de ani pentru a cumpăra ţigări, tutun sau ţigări electronice în New York. „Această lege va împiedica tinerii să experimenteze tutunul la o vârstă la care riscă cel mai mult să devină dependenţi”, a comentat Michael Bloomberg, primarul încă în exerciţiu semnând proiectul de lege adoptat în 30 octombrie de Consiliul municipal. Noua măsură înăspreşte legislaţia antifumat deja draconică în New York, unde este interzis să se fumeze în baruri şi în restaurante, în parcuri, în pieţe şi chiar pe plajele oraşului. Taxele la ţigări sunt şi ele cele mai ridicate din SUA, 5,85 dolari de pachet, ceea ce majorează preţul unui pachet de ţigări la 12 dolari, circa 8,87 euro. Primarul Michael Bloomberg a mai semnat şi un act normativ care limitează ofertele promoţionale şi reducerile, fixând preţul minim al unui pachet de ţigări la 10,50 dolari, circa ,7,6 euro.

În zece ani la New York, procentul fumătorilor adulţi a scăzut de la 21,5% în 2002 la 14,8% în 2011, potrivit Primăriei. Dar cel al tinerilor rămâne neschimbat din 2007, la 8,5%, ceea ce a determinat adoptarea acestei noi legi. Autorităţile speră că ridicarea vârstei pentru cumpărarea ţigărilor şi a tutunului va reduce cu 55% tabagismul printre tinerii de 18-20 de ani. New York-ul doreşte să fie un exemplu din acest punct de vedere şi să convingă şi alte oraşe să facă la fel. Vârsta minimă la care se pot cumpăra ţigări în SUA este de 18 ani. Dar în unele state, a fost ridicată deja la 19 ani. Iar un orăşel din apropierea Bostonului, Needham, cu 28.000 de locuitori, nu a aşteptat exemplul New York-ului, ci a ridicat vârsta legală pentru aceasta la 21 de ani încă din 2005.