21 de jucători la reunirea FC Farul

10:52:07 / 15 Iulie 2014

Primele 6 locuri? :)

Asta este caterinca lui giani nedelcu cu primele 6 locuri , asa a fost an de an si an de an ne-am batut la retrogradere , prin mizeriile de jocuri la pariuri si alte vrajeli ce fac jucatorii cu acordul conducerii pentru ca doar asa vin banii la echipa , prin blaturi ! Pacat de ce-a ajuns Farul , dar cat o sa fie giani nedelcu la club nu o sa avem performanta niciodata. Asta este jucaria lui nedelcu numai este Farul nostru de demult , a devenit jucaria acestui pietar care daca nu facea niste blaturi periculoase echipa era desfiintata demult , la fel ca si rocar , bacau si pe unde a mai fost pietarul