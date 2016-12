21 iunie, cea mai lungă zi din 2009

Soarele a intrat, începînd de ieri, în semnul zodiacal al Racului, eveniment astronomic cunoscut ca fiind Solstiţiul de vară, care marchează începutul verii astronomice. “La această dată, razele soarelui cad perpendicular pe tropicul Racului, luminînd din abundenţă emisfera de nord a globului pămîntesc. Soarele intră sub semnul Racului şi se ridică pe cer pînă la înălţime maximă, fapt care determină o durată a zilei de 15 ore şi a nopţii de doar nouă ore. Practic, duminică, 21 iunie, a fost cea mai lungă zi din 2009. Se mai poate spune că la latitudinile ridicate, crepusculul are durata maximă din timpul anului, motiv pentru care întîlnim aici fenomenul nopţilor albe, unde soarele dă impresia că nu apune deloc“, a declarat muzeograful Simona Cosneanu de la Planetariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN). Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sînt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează, la latitudinile medii, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor. Cosneanu a explicat că denumirea de solstiţiu („Soarele stă“) este dată de faptul că are loc schimbarea mişcării Soarelui în raport cu declinaţiile acestuia. Potrivit muzeografului CMSN, după solstiţiul de vară, durata zilei începe să scadă, iar a nopţii, să crească, timp de şase luni, pînă la 21 decembrie, momentul solstiţiului de iarnă.