22 de premii pentru elevii constănţeni, la NASA

Nu este uşor să faci performanţă într-o Românie în care însuşi învăţământul mai are multe de învăţat! Trăim într-o societate în care bugetul pentru Educaţie este foarte mic, în care generaţiile de elevi sunt din ce în ce mai rebele şi profesorii se străduiesc să se adapteze nevoilor elevilor, diferite de la an la an. Într-un context actual care nu oferă prea multe şanse tinerei generaţii în ţară, totuşi există elevi constănţeni care se menţin pe cele mai înalte culmi ale succesului şi care în fiecare an obţin recunoaşterea internaţională pentru proiectele pe care, cu măiestrie, le pun cap la cap. Modele de succes de urmat pentru actuala generaţie sunt zeci de elevi constănţeni care au trimis proiecte competitive la concursul NASA Ames Space Settlement Design. Şi în acest an, România a fost reprezentată de 34 de echipe, care s-au întors cu 22 de premii. Efortul elevilor de la clasa a VI-a până la clasa a XII-a, de la mai multe şcoli din Constanţa, a fost pe deplin răsplătit cu o ploaie de premii I, II, III şi menţiuni. Ca în fiecare an, oraşul nostru a fost lider absolut la numărul de premii obţinut. Echipele formate din elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) au obţinut trei premii întâi şi şapte menţiuni, iar echipele de la Liceul Internaţional de Informatică au câştigat un premiu I, unul II, patru premii III şi două menţiuni. Totodată, o echipă de la Şcoala „Spectrum“ din Constanţa a obţinut un premiu III şi trei echipe de la Liceul Teoretic „Ovidius” au primit tot atâtea menţiuni.

POVEŞTI DE SUCCES Poveştile de succes ale copiilor constănţeni care fac performanţă sunt uimitoare. Adolescenta Andra Marţighian este elevă în clasa a XI-a la CNMB. Este pasionată de ingineria mecanică, deşi este un domeniu dificil, în care o femeie este acceptată cu greu. Asta, însă, nu o determină să dea înapoi, din contră, o motivează să meargă mai departe pentru că se bazează şi pe cunoştinţele acumulate. Ea participă la competiţia NASA încă din clasa a VIII-a şi în acest an a avut curajul să realizeze un proiect individual. Ştia că poate pentru că se baza pe cunoştinţele ei. A avut dreptate şi a reuşit performanţa de a obţine premiul întâi cu un proiect - Tetractys - care a impresionat juriul NASA. A avut de construit o colonie în spaţiu. „M-am gândit că până să ajungem să construim o colonie într-un loc prestabilit, unde se pot imita condiţiile de pe Pământ, întâmpinăm multe obstacole, cum ar fi deşeurile spaţiale. Costurile sunt enorme dacă ar fi să transportăm materiale de pe Pământ până la colonie. Aşa am decis să contruiesc corpuri intermediare, în orbita Pământului şi pe Lună, pentru a ajuta dezvoltarea acestei colonii”, a povestit Andra. Ea a concurat cu peste 100 de participanţi la categoria ei, din ţări precum India, SUA, Bulgaria, China şi România. Despre timp liber, Andra spune că... îşi face. Ascultă Scorpions şi Queen şi se uită la cursele de Formula 1. „Este o mare pasiune a mea, de aceea vreau ca la facultate să urmez cursuri pentru construirea şi modelarea monoposturilor de curse şi apoi să le testez. Vreau să devin inginer şi să urmez cursurile unei facultăţi din Marea Britanie, pentru că am găsit una acolo care îmi permite să ajung la acest nivel. Sunt şi femei în această industrie şi sunt optimistă”, a spus Andra. O altă poveste a unui alt premiu întâi este a două fete de 12 ani, Maria Dumbravă şi Alina Lascu, tot de la CNMB. Recunosc că a fost o muncă titanică şi o experienţă grea pentru că au lucrat la proiect inclusiv sâmbăta. „Din clasa a IV-a am vrut să particip la NASA, asta a fost şi un motiv să intru la CNMB. Eu mereu am fost pasionată de fizică, matematică şi în special de medicină. Vreau să mă fac chirurg, să salvez vieţi”, a spus Maria. La rândul său, Alina a povestit că regulile competiţiei s-au schimbat pe ultima sută de metri şi, în ultima noapte, a trebuit să lucreze până la 2 noaptea ca să trimită proiectul modificat. O altă elevă care a acumulat o istorie în participarea la competiţiile NASA este Andreea Diana Catană, clasa a X-a, de la CNMB. Ea este pasionată de inginerie genetică şi alături de alţi şapte colegi a obţinut locul întâi la nivelul lor de învăţământ.

NUMĂR-RECORD DE PREMII Profesorii care au coordonat cei 77 de elevi de la CNMB sunt Florin şi Claudia Dobrin, Lucian Oprea şi Ion Băraru. Toţi sunt mândri de elevii lor şi spun despre ei că sunt ambiţioşi pentru că an de an se întorc cu premii, unii cu state vechi, alţii la început de drum. „Au reuşit să se menţină în competiţii, nu doar pe plan naţional, ci şi mondial. E foarte important pentru ei într-un moment de nesiguranţă în societatea actuală”, a declarat prof. Lucian Oprea. La rândul său, eternul prof. Ion Băraru, cel care s-a zbătut ca, în 2004, să trimită prima echipă de elevi la NASA, a spus că misiunea sa a fost îndeplinită. „Am ajuns la ceea ce ne propusesem - să avem un scor de rugby. Anul acesta, România a obţinut 34 de premii faţă de şapte obţinute de SUA. Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat. Inteligenţa românească este un sol fertil”, a concluzionat prof. Băraru.

Premiul întâi pentru proiectul „Helios”

Şi echipele de elevi de la Liceul Internaţional de Informatică au avut rezultate remarcabile. Consilierul de imagine al unităţii de învăţământ, prof. Ioana Stochiţă, a declarat că proiectele de clasa a IX-a au fost dominate de elevii Liceului Teoretic Internaţional de Informatică, care au obţinut atât Premiul I, cât şi Premiul II. Premiul I a fost câştigat cu proiectul „Helios” la categoria grup mare - clasa a IX-a, realizat de Roxana Vatamanu, Irina Clichici, Andra Albişoru, Andrei Turtoi, Cătălin Maslaev şi Mihai Petrea. „Proiectul oferă o hartă detaliată a mineritului pe asteroizi şi predicţii pentru dezvoltări viitoare”, a declarat prof. Ioana Stochiţă.