2.200 de slujbe, 164 de constănţeni încadraţi pe loc

Chiar dacă în ultimii ani tîrgurile de slujbe din Constanţa au fost în cele mai multe cazuri sortite eşecului, ediţia 2008 a Bursei pentru absolvenţi a ieşit un pic din tipare. Pe lîngă faptul că manifestarea organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) a beneficiat de o lună de mediatizare, puţini au fost tinerii care au trecut pragul angajatorilor fără să obţină măcar o promisiune de angajare. Avînd în vedere că, în acest an, cei 95 de agenţi participanţi au venit cu nu mai puţin decît 2.299 de slujbe vacante, sute de tineri s-au înghesuit, vineri dimineaţă, în faţa locaţiilor din Constanţa, Mangalia şi Medgidia, pentru o slujbă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. După momentul festiv şi prezentarea agenţilor economici, tinerii au trecut imediat la treabă şi s-au aşezat la negocieri în standurile amenajate de patroni. \"Am terminat în acest an liceul, am intrat şi la facultate, dar vreau să am un loc de muncă pentru că sînt conştientă că vor fi foarte multe cheltuieli cu studiile. Cred că ar fi excelent să mă angajez unde mi-am propus, vînzătoare într-un centru comercial, dar dacă nu voi obţine acum sluba voi încerca în altă parte\", a spus Ioana Tomescu, o tînără studentă din Constanţa. Deşi angajatorii s-au plîns că nu mai reuşesc să găsească meseriaşii de altădată, mulţi fiind plecaţi prin Spania sau Italia, iar tinerii, pe lîngă faptul că nu au experienţă vor şi salarii mari, aceştia au fost impresionaţi de prezenţa atîtor tineri dornici să muncească. \"Firma noastra vrea să angajeze 10 rigipsari, însă pînă acum am vorbit doar cu trei persoane. Aceştia au foarte puţină experienţă în acest domeniu, aşa că mai aşteptăm să vedem ce se întîmplă. Este greu, într-adevăr, să găseşti oameni bine pregătiţi, pentru că mulţi pleacă peste graniţă pentru salarii mai mari\", a declarat reprezentantul unei firme de construcţii din Constanţa. Printre participanţii la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi s-a numărat şi Spitalul Municipal Medgidia, care a venit la manifestare pentru a-si acoperi deficitul de medici pediatri, neonatologi sau specialişti ORL, dar şi Centrul Militar Zonal Constanţa, interesat de obţinerea semnăturilor celor care vor o carieră în armată. Potrivit directorului executiv al AJOFM, Dragoş Poteleanu, dacă la Constanţa au fost 59 de agenţi economici cu 1.500 de locuri de muncă, iar la Medgidia, doar 26, cu 660 de slujbe, cei zece patroni din Mangalia au oferit 139 de joburi. \"Se poate spune că această Bursă a fost un succes atît prin numărul participanţilor, cît şi prin prisma angajărilor. Pînă la sfîrşitul manifestării, numărul total al persoanelor participante a fost de 1.300, din care 1.100 din rîndul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt. Din cei 1.300 de participanţi, 735 au fost selectaţi în vederea angajarii şi 164, încadraţi pe loc. Dintre persoanele angajate pe loc, 27 sînt absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior\", a declarat Poteleanu.