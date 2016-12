23 de grade C în Dobrogea. Vezi când!

Meteorologii ne dau vești bune și anunță temperaturi în creștere pentru următoarele zile în Dobrogea. Doar sâmbătă, 5 noiembrie, vremea va mai fi mohorâtă, iar maxima zilei nu va depăși 14 grade Celsius. Duminică, 6 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. În această zi este posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 18 grade C, iar cele minime între 9 și 12 grade C. Luni, 7 noiembrie, vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 23 de grade C, iar cele minime între 9 și 13 grade C.