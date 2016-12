2,3 milioane de decese profesionale în întreaga lume

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa a marcat, ieri, Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă” care se sărbătoreşte în fiecare an, în 28 aprilie, printr-un seminar organizat în colaborare cu Centrul Enterprise Europe Constanţa din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură. Scopul întâlnirii a fost prevenirea bolilor profesionale la locul de muncă. Specialiştii în domeniu atrag atenţia că, în întreaga lume, bolile profesionale continuă să fie cauza principală a deceselor la locul de muncă. Conform estimărilor făcute de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) din cele peste 2,3 milioane de decese profesionale înregistrate în fiecare an în întreaga lume, numai 321.000 sunt cauzate de accidente de muncă, restul de 2.020.000 decese fiind cauzate de diferite tipuri de boli profesionale legate de condiţiile de muncă. Estimările OIM, corespund unei medii zilnice de peste 5.500 de decese înregistrate în întreaga lume, ceea ce reprezintă un deficit inacceptabil pentru munca decentă. Prevenirea necorespunzătoare a bolilor prefesionale are efecte negative semnificative nu numai asupra lucrătorilor afectaţi şi a familiilor acestora, dar şi asupra societăţii în ansamblul ei din cauza costurilor enorme pe care acestea le generează, în special, în ceea ce priveşte scăderea productivităţii muncii. Tocmai de aceea, inspectorii spun că prevenirea este mai eficientă şi mai puţin costisitoare decât tratarea bolilor profesionale şi/sau reabilitarea lucătorilor care au fost afectaţi. (M.D.)