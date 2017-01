23.000 de euro pentru moartea unui muncitor român! Plăteşte patronul britanic!

Familia unui român care a decedat în Marea Britanie va primi compensații în valoare de 23.000 de euro din partea fostului lui angajator, după ce o instanță londoneză l-a găsit pe acesta vinovat de moartea românului și l-a condamnat la închisoare, potrivit publicației The Mirror. Sandu-Laurențiu Sava a murit în august 2015 din cauza neglijenței criminale a angajatorului. Bărbatul avea 40 de ani și lucra, împreună cu alți cinci români, la o spălătorie auto din Londra, deținută de un cetățean albanez. Patronul le amenajase în apropierea spălătoriei și un spațiu de locuit, pentru care le percepea chirie. Nu le asigurase însă minime condiții de cazare și de igienă. Oamenii trăiau în mizerie, iar toate instalațiile, de la cele electrice la cele sanitare și de gaze, erau improvizate. O astfel de improvizație a provocat, de altfel, moartea românului, care s-a electrocutat în timp ce făcea duș. Procurorul William Boyce a afirmat, în fața instanței, că "spațiul de locuit era absolut abject și punea în pericol viețile celor de acolo, sistemul electric era distrus, se făcuseră improvizații pentru ca electricitatea consumată să nu fie contorizată". La inspecția sanitară a reieșit și că locuința era mizerabilă și infestată cu șobolani. Shaip Nimani, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit vinovat de omor și condamnat la patru ani de închisoare și la plata unor despăgubiri în valoare de 23.000 de euro către familia victimei.

La audierea care a precedat pronunțarea sentinței a luat parte și fratele lui Laurențiu. El le-a spus apoi jurnaliștilor că angajatorilor precum Nimani trebuie să li se transmită clar că nu îi mai pot trata pe muncitori așa cum albanezul i-a tratat pe Laurențiu și pe colegii lui. "Am suferit enorm când am aflat că fratele meu a murit. Nu credeam și nici acum nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva. Eu și fratele meu eram apropiați, vorbeam cel puțin o dată pe lună. Plecase în Anglia ca muncitor calificat, în căutarea unei vieți mai bune, dar a fost exploatat de acest om", a spus Marius Sava. Fratele victimei le-a mai spus jurnaliștilor că, din cauza circumstanțelor în care Laurențiu a murit și a anchetei care a avut loc după aceea, a durat foarte mult până să poată fi repatriat. "Nici nu am putut să îl vedem pentru ultima dată, pentru că sicriul era sigilat", a declarat Sava, adăugând că repatrierea trupului neînsuflețit a costat 3.600 de euro, o sumă pe care familia a obținut-o cu mari dificultăți.