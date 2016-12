24 de copii infectaţi cu bacilul care poate declanşa TBC

11:35:55 / 05 Iunie 2014

Atentie parinti : verificati-va sanatatea psihica in special si apoi decideti daca sunteti in stare sa cresteti si sa aveti grija de un copil

Ar trebui ca orice persoana care vrea sa devina parinte sa fie testata si sa i se dea chiar un certificat care sa-i dea voie sa aiba si sa creasca un copil, daca este in stare, daca are discernamant si e capabila de rabdare si toleranta. Ca sa capete cineva un permis de sofer, sa detii un caiine chiar trebuiesc nu stiu cate verificari , dar pt a fii in stare sa cresti frumos un copil nu se cere nimic !