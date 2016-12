24 de nominalizări la Primetime Emmy 2015 pentru serialul ”Urzeala tronurilor”

Nominalizările pentru cea de-a 67-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria TV, au fost anunţate de actriţele Uzo Aduba şi Cat Deeley, joi, la sediul din Hollywood al Academy of Television Arts & Sciences. Serialul dramatic ”Urzeala tronurilor”, realizat pe baza romanelor din seria ”Cântec de gheaţă şi foc / A Song of Ice and Fire” scrise de romancierul american George R.R. Martin şi produs de televiziunea HBO, va concura la 24 de categorii. De altfel, HBO a primit cele mai multe nominalizări - 126 - dintre toate televiziunile americane ale căror producţii vor concura pentru premiile Primetime Emmy din acest an.

Producţiile de televiziune ”American Horror Story: Freak Show” şi ”Olive Kitteridge” au primit 19 nominalizări, respectiv 13 nominalizări. Serialul ”Mad Men”, produs de AMC, al cărui ultim sezon a fost difuzat în acest an, thrillerul politic ”House of Cards”, produs de platforma online Netflix, şi noua comedie despre persoanele transgender ”Transparent”, produsă de site-ul Amazon, au primit fiecare 11 nominalizări. La categoria cel mai bun serial-dramă vor concura ”Better Call Saul”, ”Downton Abbey”, ”Game of Thrones”, ”Homeland”, ”House of Cards”, ”Mad Men” şi ”Orange Is the New Black”.

Cea de-a 67-a gală Primetime Emmy Awards va fi prezentată de actorul de comedie Andy Samberg şi va avea loc la Los Angeles, pe 20 septembrie. Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în primetime. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de premiile Emmy, până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii 1970, iar cuvântul „primetime“ a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee.