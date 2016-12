2,4% din ţigaretele consumate în luna iulie, fabricate clandestin

Novel Research a publicat un studiu care arată că 2,4% din ţigaretele consumate în luna iulie în România au fost fabricate clandestin. Potrivit studiului, ţigaretele provin de pe piaţa neagră din Ucraina, care reprezintă şi principala sursă de tutun contrafăcut pentru consumatorii români. Novel Research precizează că spre deosebire de lunile precedente, contrabanda cu tutun a crescut alarmant în ultima perioadă. Dacă în luna mai, în România contrabanda cu tutun reprezenta 11,8% din totalul pieţei, în luna iulie a atins 15,7%. Astfel, Novel Research transmite că în lunile iunie şi iulie piaţa neagră de tutun a înregistrat o creştere totală de 3,9%, în condiţiile în care în 2010 şi în prima jumătate a anului 2011 traficul de ţigări era în scădere. În luna iulie, tutunul de contrabandă ocupa 15,7% din piaţă autohtonă iar 2,4% din consumul total de ţigarete din România era reprezentat de ţigări fabricate clandestin. Mai mult, numărul ţigărilor de pe piaţa neagră care au fost contrafăcute (15,6%) este cu 8,8% mai mare decât media anului 2010. În schimb, preţul mediu al unui pachet de ţigări de contrabandă a scăzut în luna iulie cu aproximativ 0,1 lei pe pachet, ajungând la 8,4 lei. Studiul Novel Research are o marjă de eroare de 2,16% şi a fost efectuat în 131 de localităţi din România. Pentru cifrele referitoare la traficul de ţigări contrafăcute, au fost luate în calcul branduri ale companiilor British American Tobacco şi Japan Tobacco International.