24.000 de euro pentru un an de detenţie pentru deţinuţii politici?

Deputaţii din Comisia Juridică au propus, ieri, stabilirea unui cuantum de cel mult 24.000 de euro pe an de închisoare şi de 18.000 de euro pentru fiecare an de deportare pentru deţinuţii politici şi deportaţi, precum şi eşalonarea pe patru ani a sumelor ce urmează a le fi plătite. Grupul de lucru a dezbătut şi propus o serie de amendamente convenite şi de Comisia juridică a Camerei pentru modificarea şi completarea Legii 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Astfel, s-a propus, în primul rând, stabilirea unui cuantum de cel mult 24.000 de euro pe an de închisoare şi de cel mult 18.000 de euro pentru fiecare an de deportare, beneficiarii urmând a fi cei cărora li s-au aplicat condamnări cu caracter politic sau au fost deportaţi, precum şi soţul supravieţuitor. Deputatul PNL Gabriel Andronache a precizat, după şedinţa Comisiei Juridice, că nu există temerea privind apariţia unor probleme de neconstituţionalitate, având în vedere că, între timp, a apărut decizia-pilot a Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), care recomandă introducerea în materia despăgubirilor a unor plafoane maximale, astfel încât acestea să şi poată fi plătite.

NEGOCIERI La şedinţa comisiei au fost prezenţi şi reprezentanţi ai deţinuţilor politici şi ai persoanelor deportate. Ei au susţinut că, în prezent, în întreaga ţară mai trăiesc aproximativ 3.000 de oameni care au făcut puşcărie politică în perioada regimului comunist sau care au fost deportaţi. „Este vorba despre o propunere mai veche, ce a întâmpinat mai multe probleme. Personal, am participat la elaborarea proiectului de lege pregătit în noiembrie 2010. În 2011 a mai fost propusă o variantă, pe care, însă, noi am contestat-o, pentru că făcea referire doar la condamnaţii politici care mai sunt în viaţă. Uitaseră de cei care au murit şi de urmaşii lor. Am reuşit, în urma discuţiilor, să modificăm acest proiect şi să fie despăgubiţi atât cei care au făcut detenţie, cât şi cei care au fost deportaţi. Aştept să văd ce amendamente au făcut. În prezent, în judeţul Constanţa, mai sunt 1.940 de beneficiari ai acestei legi. Concret, însă, acum mai sunt în viaţă doar 60 de deţinuţi politici“, a declarat preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - Filiala Constanţa, Paul Andreescu.